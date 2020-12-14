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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10574105751057610577

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 155
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
15%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
10%
15
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:32

  Bolt написав:
  UA написав:
  Bolt написав:Объясните мне с как не местному, в чем ылитность даного ЖК заключаеся?! Судя по фото окна в окна как в Долярчиковом смарте(да и то там подальше будет)

15 минут пешком до Золотых ворот
Это уже Центр

Ну тогда да. Золотые ворота конечно новодел, на практически в центре.

Я вважаю, що серед доступної за ціною нерухомості, це найкращий локейшен у Києві. Краще, можливо, тільки на Городецького та Липках, але там мало новобудов, і ціни в них зовсім інші. Коли відкриють ст. М Львівська Брама (ось-ось) - це взагалі буде топ-топ локейшн: 4 ст метро червоної та зеленої гілки в радіусі 1,5 км, одна з яких буде знаходитись в 200 м від дому. В радіусі 2 км знаходяться станції всіх гілок метро Києва. В 500 м - Пейзажна Алея. В 1,2 км - головна історична споруда України - Софійський собор. Сам комплекс розташований навпроти затишного скверу (одного з найдавніших в Києві). І дуже багато всього ще.
Beee - навіть не думайте демпінгувати. Історія Вам цього не пробачить!
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:39

  UA написав:
  Мизантрóп написав:
  UA написав:15 минут пешком до Золотых ворот
Это уже Центр

еще с горы спустился и сразу Цирк

А в цирке выступал Эйрмакс со своим коронным номером - Переобувание в прыжке над пастью тигра.

Эйрмакс не гребує ніякою роботою, якщо вона чесна і за неї чесно платять.
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:55

  airmax78 написав:Beee - навіть не думайте демпінгувати.
Риелтор Танюха уже пишет сценарий как убедить скинуть 50к. Боюсь, ее фитнесовские ляшки и арендная машина могут произвести куда большее впечатление, чем пару строк выдающегося оратора, талант которого ограничен форумом. Пора приезжать, патрия в опасности!
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 12:07

  beee написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Мне предложили 250 куе.
Я купил квартиру за 255 + в ремонт тыщ 30.
Думаю, продавать/нетпопросите 300куе


поставил 290.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zolotye ... ro_listing
судя по советам - жду до весны

"Квартира делится на две однокомнатные квартиры по 50 м2 каждая"
Эта фраза лишняя.
Сейчас под аренду не покупают совсем.

Спасибо. Согласен. Убрал
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