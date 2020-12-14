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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 гру, 2022 12:07
beee написав:
"Квартира делится на две однокомнатные квартиры по 50 м2 каждая"
Эта фраза лишняя.
Сейчас под аренду не покупают совсем.
Спасибо. Согласен. Убрал
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Додано: Чет 29 гру, 2022 12:30
Говорит, если повесить шторы, будет 520К. Это вам не квиточка.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 13:52
Grand Touring написав: airmax78 написав:
Beee - навіть не думайте демпінгувати.
Риелтор Танюха уже пишет сценарий как убедить скинуть 50к. Боюсь, ее фитнесовские ляшки и арендная машина могут произвести куда большее впечатление, чем пару строк выдающегося оратора, талант которого ограничен форумом. Пора приезжать, патрия в опасности!
З приводу того, що я про локейшн написав вам є щось заперечити? Розумію, що Київ це не фантастичний Джервік і навіть не фешенебельний Корбі, Але для тих хто залишається в Україні він все ж таки щось значить.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 13:58
beee написав: beee написав:
"Квартира делится на две однокомнатные квартиры по 50 м2 каждая"
Эта фраза лишняя.
Сейчас под аренду не покупают совсем.
Спасибо. Согласен. Убрал
Зря убрали. Война когда-нибудь закончится. В Киев вернутся туристы. А где они любят снимать? Не на ПОХе же. Тот кто покупает как инвестицию на долгосрок - об этом думает.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 14:03
Bolt написав:
Ну тогда да. Золотые ворота конечно новодел, на практически в центре.
Назвати Золоті ворота новоділом...
Відразу видно людину яка повз них пробігала і ніколи не була всередені.
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