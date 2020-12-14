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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10574105751057610577

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 155
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
15%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
10%
15
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 12:07

  beee написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Мне предложили 250 куе.
Я купил квартиру за 255 + в ремонт тыщ 30.
Думаю, продавать/нетпопросите 300куе


поставил 290.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zolotye ... ro_listing
судя по советам - жду до весны

"Квартира делится на две однокомнатные квартиры по 50 м2 каждая"
Эта фраза лишняя.
Сейчас под аренду не покупают совсем.

Спасибо. Согласен. Убрал
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 12:30

  beee написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Мне предложили 250 куе.
Я купил квартиру за 255 + в ремонт тыщ 30.
Думаю, продавать/нет
попросите 300куе


поставил 290.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zolotye ... ro_listing
судя по советам - жду до весны

Говорит, если повесить шторы, будет 520К. Это вам не квиточка.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 13:52

  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:Beee - навіть не думайте демпінгувати.
Риелтор Танюха уже пишет сценарий как убедить скинуть 50к. Боюсь, ее фитнесовские ляшки и арендная машина могут произвести куда большее впечатление, чем пару строк выдающегося оратора, талант которого ограничен форумом. Пора приезжать, патрия в опасности!

З приводу того, що я про локейшн написав вам є щось заперечити? Розумію, що Київ це не фантастичний Джервік і навіть не фешенебельний Корбі, Але для тих хто залишається в Україні він все ж таки щось значить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 13:58

  beee написав:
  beee написав:"Квартира делится на две однокомнатные квартиры по 50 м2 каждая"
Эта фраза лишняя.
Сейчас под аренду не покупают совсем.

Спасибо. Согласен. Убрал

Зря убрали. Война когда-нибудь закончится. В Киев вернутся туристы. А где они любят снимать? Не на ПОХе же. Тот кто покупает как инвестицию на долгосрок - об этом думает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:03

  Bolt написав:Ну тогда да. Золотые ворота конечно новодел, на практически в центре.

Назвати Золоті ворота новоділом... :shock:
Відразу видно людину яка повз них пробігала і ніколи не була всередені.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:13

  beee написав:Мне предложили 250 куе.
Я купил квартиру за 255 + в ремонт тыщ 30.
Думаю, продавать/нет
попросите 300куе


поставил 290.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zolotye ... ro_listing
судя по советам - жду до весны[/quote]
Танюха не такая жадная как вы.Отдает такую же за 245. Вас там сколько продавцов?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-4k-kvartiry-v-zhk-yaroslavov-grad-IDQlY3b.html[/quote]


позвонил. танюха оказывается - щедрый риелтор зе кэпитал. 45 куе будет из своего кармана мне доплачивать

для тех, кто умеет читать по слогам, в шапке объявы я написал: СОБСТВЕННИК[/quote]
250 у Милены.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-4-k-kvartiry-110m-zhk-yaroslav-grad-IDQArWm.html
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:17


Девчонки между собой по цене уже все порешали. Им виднее.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:40

  airmax78 написав:З приводу того, що я про локейшн написав вам є щось заперечити? Розумію, що Київ це не фантастичний Джервік і навіть не фешенебельний Корбі, Але для тих хто залишається в Україні він все ж таки щось значить.
Прошу прощения за свои легкомысленные высказывания. У меня нет возражений не то, что к местоположению, а ко всем Вашим утверждениям. У Вас отличная квартира в чудесной локации. Да, сейчас далеко не звездный час для недвижимости Киева и надеюсь, он обойдёт Вас стороной. В дополнение киевской, желаю радовать нас постами о заработанной аналогичной квиточке в Вене!
Востаннє редагувалось Grand Touring в Чет 29 гру, 2022 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я думаю девочки - собственницы, а Дениска все таки риелтор
Олежан
 
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