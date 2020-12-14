Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Beee - навіть не думайте демпінгувати.
Риелтор Танюха уже пишет сценарий как убедить скинуть 50к. Боюсь, ее фитнесовские ляшки и арендная машина могут произвести куда большее впечатление, чем пару строк выдающегося оратора, талант которого ограничен форумом. Пора приезжать, патрия в опасности!
З приводу того, що я про локейшн написав вам є щось заперечити? Розумію, що Київ це не фантастичний Джервік і навіть не фешенебельний Корбі, Але для тих хто залишається в Україні він все ж таки щось значить.
airmax78 написав:З приводу того, що я про локейшн написав вам є щось заперечити? Розумію, що Київ це не фантастичний Джервік і навіть не фешенебельний Корбі, Але для тих хто залишається в Україні він все ж таки щось значить.
Прошу прощения за свои легкомысленные высказывания. У меня нет возражений не то, что к местоположению, а ко всем Вашим утверждениям. У Вас отличная квартира в чудесной локации. Да, сейчас далеко не звездный час для недвижимости Киева и надеюсь, он обойдёт Вас стороной. В дополнение киевской, желаю радовать нас постами о заработанной аналогичной квиточке в Вене!
Востаннє редагувалось Grand Touring в Чет 29 гру, 2022 14:41, всього редагувалось 1 раз.