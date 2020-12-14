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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10575105761057710578

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 155
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
15%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
10%
15
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 16:13

  барабашов написав:Олежан
А 1К в ЦП на кого оформлена? На жену или маму её?
Почём кстати сейчас там аренда?

оформленна правильно :wink:
с какой целью спрашиваешь?
аренда так и осталась 1к
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 16:26

Олежан
41000грн за однушку?
Наш снимает или чёрный какой?
Что с электрикой в доме, сомневаюсь что там крышная газовая котельная на ЭкоФлоу и плита с колонкой в каждой 1/2/3К
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 16:53

  Олежан написав:
  барабашов написав:Олежан
А 1К в ЦП на кого оформлена? На жену или маму её?
Почём кстати сейчас там аренда?

оформленна правильно :wink:
с какой целью спрашиваешь?
аренда так и осталась 1к

Вообще-то за последние 3 года неслабая инфляция доллара была. #меценатдетектед
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 17:10

  барабашов написав:Олежан
41000грн за однушку?
Наш снимает или чёрный какой?
Что с электрикой в доме, сомневаюсь что там крышная газовая котельная на ЭкоФлоу и плита с колонкой в каждой 1/2/3К

снимает американец
но он там не живет а оплачивает
как с єлектрикой не знаю

уехал в октябре, приедет в марте
по март оплатил кєшем
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 17:19

  airmax78 написав:
  beee написав:
  beee написав:"Квартира делится на две однокомнатные квартиры по 50 м2 каждая"
Эта фраза лишняя.
Сейчас под аренду не покупают совсем.

Спасибо. Согласен. Убрал

Зря убрали. Война когда-нибудь закончится. В Киев вернутся туристы. А где они любят снимать? Не на ПОХе же. Тот кто покупает как инвестицию на долгосрок - об этом думает.

подскажите как при разделении на две 1к будет работать ПВВ? :mrgreen:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 17:25

  airmax78 написав:

Девчонки между собой по цене уже все порешали. Им виднее.

У кого ниже цена тому и позвонят.
Я в таких случаях организовую звонок от моего помощника - Мол, хочу на просмотр.
На просмотр помощник естественно не является, а я провожу на продаваемой квартире воспитательную работу с рылом по недопустимости неправдивых демпинговых объявлений по моему объекту.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 17:37

  UA написав:У кого ниже цена тому и позвонят.
Я в таких случаях организовую звонок от моего помощника - Мол, хочу на просмотр.
На просмотр помощник естественно не является, а я провожу на продаваемой квартире воспитательную работу с рылом по недопустимости неправдивых демпинговых объявлений по моему объекту.

а вариант - писать жалобы на фейк-объяву администрации сайта - пробовали ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 17:40


а что это у неё за две успешных доставки ? 8) приходится таки вещами торговать ?
Клаус
 
Повідомлень: 1121
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  #<1 ... 10575105761057710578
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