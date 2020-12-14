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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 гру, 2022 16:13
барабашов написав:Олежан
А 1К в ЦП на кого оформлена? На жену или маму её?
Почём кстати сейчас там аренда?
оформленна правильно
с какой целью спрашиваешь?
аренда так и осталась 1к
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Додано: Чет 29 гру, 2022 16:26
Олежан
41000грн за однушку?
Наш снимает или чёрный какой?
Что с электрикой в доме, сомневаюсь что там крышная газовая котельная на ЭкоФлоу и плита с колонкой в каждой 1/2/3К
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барабашов
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Додано: Чет 29 гру, 2022 16:53
Олежан написав: барабашов написав:Олежан
А 1К в ЦП на кого оформлена? На жену или маму её?
Почём кстати сейчас там аренда?
оформленна правильно
с какой целью спрашиваешь?
аренда так и осталась 1к
Вообще-то за последние 3 года неслабая инфляция доллара была. #меценатдетектед
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airmax78
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Додано: Чет 29 гру, 2022 17:10
барабашов написав:Олежан
41000грн за однушку?
Наш снимает или чёрный какой?
Что с электрикой в доме, сомневаюсь что там крышная газовая котельная на ЭкоФлоу и плита с колонкой в каждой 1/2/3К
снимает американец
но он там не живет а оплачивает
как с єлектрикой не знаю
уехал в октябре, приедет в марте
по март оплатил кєшем
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Олежан
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Додано: Чет 29 гру, 2022 17:19
airmax78 написав: beee написав: beee написав:
"Квартира делится на две однокомнатные квартиры по 50 м2 каждая"
Эта фраза лишняя.
Сейчас под аренду не покупают совсем.
Спасибо. Согласен. Убрал
Зря убрали. Война когда-нибудь закончится. В Киев вернутся туристы. А где они любят снимать? Не на ПОХе же. Тот кто покупает как инвестицию на долгосрок - об этом думает.
подскажите как при разделении на две 1к будет работать ПВВ?
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Додано: Чет 29 гру, 2022 17:25
airmax78 написав:
Девчонки между собой по цене уже все порешали. Им виднее.
У кого ниже цена тому и позвонят.
Я в таких случаях организовую звонок от моего помощника - Мол, хочу на просмотр.
На просмотр помощник естественно не является, а я провожу на продаваемой квартире воспитательную работу с рылом по недопустимости неправдивых демпинговых объявлений по моему объекту.
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UA
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Додано: Чет 29 гру, 2022 17:37
UA написав:
У кого ниже цена тому и позвонят.
Я в таких случаях организовую звонок от моего помощника - Мол, хочу на просмотр.
На просмотр помощник естественно не является, а я провожу на продаваемой квартире воспитательную работу с рылом по недопустимости неправдивых демпинговых объявлений по моему объекту.
а вариант - писать жалобы на фейк-объяву администрации сайта - пробовали ?
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Клаус
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Додано: Чет 29 гру, 2022 17:40
а что это у неё за две успешных доставки ?
приходится таки вещами торговать ?
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Клаус
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