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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 гру, 2022 18:51
airmax78 написав: beee написав: beee написав:
"Квартира делится на две однокомнатные квартиры по 50 м2 каждая"
Эта фраза лишняя.
Сейчас под аренду не покупают совсем.
Спасибо. Согласен. Убрал
Зря убрали. Война когда-нибудь закончится. В Киев вернутся туристы. А где они любят снимать? Не на ПОХе же. Тот кто покупает как инвестицию на долгосрок - об этом думает.
подскажите как при разделении на две 1к будет работать ПВВ?
Хороший вопрос.
Придётся ПВВ демонтировать или оставить одной из квартир, как рычаг давления. Ахах
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beee
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:22
Успіх написав:
п.с.
Можу викласти фотку нерухомості Бахмута(багатоповерхівки) - правда здалеку))...
Але, то вже після війни - бо тут знову нападуть зі своїми репліками - "Накуя здаєш позиції... - що ти не знаєш, що по фото тебе можуть вирахувати?..." і т.д. і т.п...
#выВсеВрети #буитТокаДорожать
пора спекулям спускатся на землю
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