Додано: Чет 29 гру, 2022 23:58

UA

Весь фильм не осилил

По ремонтам - одноклассник и друг детства имеет бригаду или как многопрофильную, в период весны и апатии немного отдохнули, а с лета снова в работе и с серьёзной загрузкой, учитывая то, что некоторые члены коллектива, как Успих, пошли на другое поприще

С его слов в новостроях ремонты доделывают, но про новые покупки/заходы на полный нулевой цикл месяц назад н не говорил. Добивают кстати несколько объектов одному человеку, который понабирал однух в новостроях в одной локации не с котлована застройщика(большинство там Ермолаев с Алефом наклепал) под посуточную и забацал там дизайнерские ремонты с плинтусАми. Место жирное, после войны выстрелит по работе, брал даже вроде по полторы тысячи за метр готовое, но ровно год назад, для нас это очень дорогой вход.