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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10576105771057810579

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 155
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
15%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
10%
15
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 18:51

  airmax78 написав:
  beee написав:
  beee написав:"Квартира делится на две однокомнатные квартиры по 50 м2 каждая"
Эта фраза лишняя.
Сейчас под аренду не покупают совсем.
Спасибо. Согласен. Убрал

Зря убрали. Война когда-нибудь закончится. В Киев вернутся туристы. А где они любят снимать? Не на ПОХе же. Тот кто покупает как инвестицию на долгосрок - об этом думает.

подскажите как при разделении на две 1к будет работать ПВВ? :mrgreen:

Хороший вопрос.
Придётся ПВВ демонтировать или оставить одной из квартир, как рычаг давления. Ахах
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 23:37

  Успіх написав:

Трешь, угар и содомия :mrgreen:
Это чувак про ремонты в настоящее время
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 23:58

UA
Весь фильм не осилил
По ремонтам - одноклассник и друг детства имеет бригаду или как многопрофильную, в период весны и апатии немного отдохнули, а с лета снова в работе и с серьёзной загрузкой, учитывая то, что некоторые члены коллектива, как Успих, пошли на другое поприще
С его слов в новостроях ремонты доделывают, но про новые покупки/заходы на полный нулевой цикл месяц назад н не говорил. Добивают кстати несколько объектов одному человеку, который понабирал однух в новостроях в одной локации не с котлована застройщика(большинство там Ермолаев с Алефом наклепал) под посуточную и забацал там дизайнерские ремонты с плинтусАми. Место жирное, после войны выстрелит по работе, брал даже вроде по полторы тысячи за метр готовое, но ровно год назад, для нас это очень дорогой вход.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 02:16

  Мизантрóп написав:
  UA написав:
  Bolt написав:Объясните мне с как не местному, в чем ылитность даного ЖК заключаеся?! Судя по фото окна в окна как в Долярчиковом смарте(да и то там подальше будет)

15 минут пешком до Золотых ворот
Это уже Центр

еще с горы спустился и сразу Цирк

Хтось хоть 1 раз спускався з тої гори до цирку? а обратно? чи одні теоретики))
ще про піший доступ до ж/д вокзалу мінуя бомжів і пєтляя між підозрілими особами розкажіть ))
vkstsk
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 07:34

  vkstsk написав:Хтось хоть 1 раз спускався з тої гори до цирку? а обратно? чи одні теоретики))
ще про піший доступ до ж/д вокзалу мінуя бомжів і пєтляя між підозрілими особами розкажіть ))


до цирка 10-15 минут пешком, до вокзала пол часа.
обратно тяжелее так как сильно под горку.
но те кто покупают в таких локациях - обычно имеют возможность вызвать такси.
или любят пешие прогулки.
и по сути там ещё два супермаркета в пешей доступности и выездная торговля возле ТПП
uaprofi
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