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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 гру, 2022 18:51
airmax78 написав: beee написав: beee написав:
"Квартира делится на две однокомнатные квартиры по 50 м2 каждая"
Эта фраза лишняя.
Сейчас под аренду не покупают совсем.
Спасибо. Согласен. Убрал
Зря убрали. Война когда-нибудь закончится. В Киев вернутся туристы. А где они любят снимать? Не на ПОХе же. Тот кто покупает как инвестицию на долгосрок - об этом думает.
подскажите как при разделении на две 1к будет работать ПВВ?
Хороший вопрос.
Придётся ПВВ демонтировать или оставить одной из квартир, как рычаг давления. Ахах
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beee
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:37
Успіх написав:
Трешь, угар и содомия
Это чувак про ремонты в настоящее время
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UA
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:58
UA
Весь фильм не осилил
По ремонтам - одноклассник и друг детства имеет бригаду или как многопрофильную, в период весны и апатии немного отдохнули, а с лета снова в работе и с серьёзной загрузкой, учитывая то, что некоторые члены коллектива, как Успих, пошли на другое поприще
С его слов в новостроях ремонты доделывают, но про новые покупки/заходы на полный нулевой цикл месяц назад н не говорил. Добивают кстати несколько объектов одному человеку, который понабирал однух в новостроях в одной локации не с котлована застройщика(большинство там Ермолаев с Алефом наклепал) под посуточную и забацал там дизайнерские ремонты с плинтусАми. Место жирное, после войны выстрелит по работе, брал даже вроде по полторы тысячи за метр готовое, но ровно год назад, для нас это очень дорогой вход.
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барабашов
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 02:16
Мизантрóп написав: UA написав: Bolt написав:
Объясните мне с как не местному, в чем ылитность даного ЖК заключаеся?! Судя по фото окна в окна как в Долярчиковом смарте(да и то там подальше будет)
15 минут пешком до Золотых ворот
Это уже Центр
еще с горы спустился и сразу Цирк
Хтось хоть 1 раз спускався з тої гори до цирку? а обратно? чи одні теоретики))
ще про піший доступ до ж/д вокзалу мінуя бомжів і пєтляя між підозрілими особами розкажіть ))
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vkstsk
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 07:34
vkstsk написав:
Хтось хоть 1 раз спускався з тої гори до цирку? а обратно? чи одні теоретики))
ще про піший доступ до ж/д вокзалу мінуя бомжів і пєтляя між підозрілими особами розкажіть ))
до цирка 10-15 минут пешком, до вокзала пол часа.
обратно тяжелее так как сильно под горку.
но те кто покупают в таких локациях - обычно имеют возможность вызвать такси.
или любят пешие прогулки.
и по сути там ещё два супермаркета в пешей доступности и выездная торговля возле ТПП
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uaprofi
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 08:17
uaprofi написав: vkstsk написав:
Хтось хоть 1 раз спускався з тої гори до цирку? а обратно? чи одні теоретики))
ще про піший доступ до ж/д вокзалу мінуя бомжів і пєтляя між підозрілими особами розкажіть ))
до цирка 10-15 минут пешком, до вокзала пол часа.
обратно тяжелее так как сильно под горку.
но те кто покупают в таких локациях - обычно имеют возможность вызвать такси.
или любят пешие прогулки.
и по сути там ещё два супермаркета в пешей доступности и выездная торговля возле ТПП
То на такси можно и с ПОХа доехать. Зачем платить больше?
Пс. А в КBP с ПОХа даже ближе
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Ромасик
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