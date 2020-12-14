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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 гру, 2022 18:51
airmax78 написав: beee написав: beee написав:
"Квартира делится на две однокомнатные квартиры по 50 м2 каждая"
Эта фраза лишняя.
Сейчас под аренду не покупают совсем.
Спасибо. Согласен. Убрал
Зря убрали. Война когда-нибудь закончится. В Киев вернутся туристы. А где они любят снимать? Не на ПОХе же. Тот кто покупает как инвестицию на долгосрок - об этом думает.
подскажите как при разделении на две 1к будет работать ПВВ?
Хороший вопрос.
Придётся ПВВ демонтировать или оставить одной из квартир, как рычаг давления. Ахах
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beee
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:37
Успіх написав:
Трешь, угар и содомия
Это чувак про ремонты в настоящее время
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UA
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:58
UA
Весь фильм не осилил
По ремонтам - одноклассник и друг детства имеет бригаду или как многопрофильную, в период весны и апатии немного отдохнули, а с лета снова в работе и с серьёзной загрузкой, учитывая то, что некоторые члены коллектива, как Успих, пошли на другое поприще
С его слов в новостроях ремонты доделывают, но про новые покупки/заходы на полный нулевой цикл месяц назад н не говорил. Добивают кстати несколько объектов одному человеку, который понабирал однух в новостроях в одной локации не с котлована застройщика(большинство там Ермолаев с Алефом наклепал) под посуточную и забацал там дизайнерские ремонты с плинтусАми. Место жирное, после войны выстрелит по работе, брал даже вроде по полторы тысячи за метр готовое, но ровно год назад, для нас это очень дорогой вход.
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барабашов
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 02:16
Мизантрóп написав: UA написав: Bolt написав:
Объясните мне с как не местному, в чем ылитность даного ЖК заключаеся?! Судя по фото окна в окна как в Долярчиковом смарте(да и то там подальше будет)
15 минут пешком до Золотых ворот
Это уже Центр
еще с горы спустился и сразу Цирк
Хтось хоть 1 раз спускався з тої гори до цирку? а обратно? чи одні теоретики))
ще про піший доступ до ж/д вокзалу мінуя бомжів і пєтляя між підозрілими особами розкажіть ))
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vkstsk
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 07:34
vkstsk написав:
Хтось хоть 1 раз спускався з тої гори до цирку? а обратно? чи одні теоретики))
ще про піший доступ до ж/д вокзалу мінуя бомжів і пєтляя між підозрілими особами розкажіть ))
до цирка 10-15 минут пешком, до вокзала пол часа.
обратно тяжелее так как сильно под горку.
но те кто покупают в таких локациях - обычно имеют возможность вызвать такси.
или любят пешие прогулки.
и по сути там ещё два супермаркета в пешей доступности и выездная торговля возле ТПП
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uaprofi
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 08:17
uaprofi написав: vkstsk написав:
Хтось хоть 1 раз спускався з тої гори до цирку? а обратно? чи одні теоретики))
ще про піший доступ до ж/д вокзалу мінуя бомжів і пєтляя між підозрілими особами розкажіть ))
до цирка 10-15 минут пешком, до вокзала пол часа.
обратно тяжелее так как сильно под горку.
но те кто покупают в таких локациях - обычно имеют возможность вызвать такси.
или любят пешие прогулки.
и по сути там ещё два супермаркета в пешей доступности и выездная торговля возле ТПП
То на такси можно и с ПОХа доехать. Зачем платить больше?
Пс. А в КBP с ПОХа даже ближе
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Ромасик
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:54
Олежан написав:
снимает американец
но он там не живет а оплачивает
как с єлектрикой не знаю
уехал в октябре, приедет в марте
по март оплатил кєшем
Побольше бы таких постов и Эйрмакса в Вене не так бы колбасило
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UA
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:21
UA написав: Олежан написав:
снимает американец
но он там не живет а оплачивает
как с єлектрикой не знаю
уехал в октябре, приедет в марте
по март оплатил кєшем
Побольше бы таких постов и Эйрмакса в Вене не так бы колбасило
Обычное дело в этом сегменте. Надо просто правильно выбирать недвигу, UA. А не всякие там общажки.
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airmax78
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:30
vkstsk написав:
Хтось хоть 1 раз спускався з тої гори до цирку? а обратно? чи одні теоретики))
ще про піший доступ до ж/д вокзалу мінуя бомжів і пєтляя між підозрілими особами розкажіть ))
Да тільки той хто жодного разу не підіймався на цю гору може припустити що працівник цирку захоче там оселитись. Щоб після виснажливого трудового дня туди підійматись. Раніше хоча б трамвай ходив. А зараз тільки пішки.
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airmax78
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:34
airmax78 Денис Кавун навизуализровал себе, что то его квартира в ЯГ и теперь 290 не будет, а будет 245. Зря риелторшу Танюшу заблочили на ОЛХ. От такие дела ...
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Grand Touring
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