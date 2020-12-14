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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10578105791058010581>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 155
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
15%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
10%
15
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:15

  flyman написав:
  airmax78 написав:Обычное дело в этом сегменте. Надо просто правильно выбирать недвигу, UA. А не всякие там общажки.

Цікаво, щоб би зараз вибрав Серж-ик?

Футуристический варшавский плюс
Зображення
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/top-pro ... QA7Bh.html

А элитныймакс выбрал бы коньячный дом (Henesi Housе) https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodaet ... P4PrA.html
С травой на балконе
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 гру, 2022 13:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сьогодні промоніторив ринок оренди файного міста.
Можна зняти кімнату за 2000 грн. і на зиму комуналка десь 1500..2000 грн.( на літо 500 грн).
Ціна щоб купити подібне, не менше 15 куе.
Це ж який срок окупності!?
Я щось перестав розуміти ціноутворення на РН ЗУ.

Переселенці купують, а не орендують, чи як?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 30 гру, 2022 13:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:21

  flyman написав:Сьогодні промоніторив ринок оренди файного міста.
Можна зняти кімнату за 2000 грн. і на зиму комуналка десь 1500..2000 грн.( на літо 500 грн).
Ціна щоб купити подібне, не менше 15 куе.
Це ж який срок окупності!?
Я щось перестав розуміти ціноутворення на РН ЗУ.

Переселенці купують, а не орендують, чи як?
дожился уже комнаты по 15куе смотришь((
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:23

:wink: :mrgreen:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Сьогодні промоніторив ринок оренди файного міста.
Можна зняти кімнату за 2000 грн. і на зиму комуналка десь 1500..2000 грн.( на літо 500 грн).
Ціна щоб купити подібне, не менше 15 куе.
Це ж який срок окупності!?
Я щось перестав розуміти ціноутворення на РН ЗУ.

Переселенці купують, а не орендують, чи як?
дожился уже комнаты по 15куе смотришь((

Я і раніше моніторив (під домашній офіс). Тільки рік тому можна було вибирати за 8..10куе. Наразі до 15 кує кімнат нема.

Зато орендувати на неопалюваний сезон 2000 грн.
100К крутиш на конвертдепозиті і оренда задармо.

Крім того, є додаткова резервна опорна точка опірності на час планового аварійного відключення.

Щось подібне до "оточення Києва кавалірками", тільки з поправками на нові реалії
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 30 гру, 2022 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:29

  flyman написав::mrgreen:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Сьогодні промоніторив ринок оренди файного міста.
Можна зняти кімнату за 2000 грн. і на зиму комуналка десь 1500..2000 грн.( на літо 500 грн).
Ціна щоб купити подібне, не менше 15 куе.
Це ж який срок окупності!?
Я щось перестав розуміти ціноутворення на РН ЗУ.

Переселенці купують, а не орендують, чи як?
дожился уже комнаты по 15куе смотришь((

Я і раніше моніторив (під домашній офіс). Тільки рік тому можна було вибирати за 8..10куе. Наразі до 15 кує кімнат нема.

А срать после оптимизированного на Блогспоте "тормозка" в "домашнем" офисе придётся на общем загаженном унитазе?
Или в Тернополе продаются отдельно комнаты в бизнес-коворкинках или как там микроофисные центры называют?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:30

  flyman написав:Я і раніше моніторив (під домашній офіс). Тільки рік тому можна було вибирати за 8..10куе. Наразі до 15 кує кімнат нема
так покупай трёшку и продавай/сдавай её по комнатам)
  барабашов написав:Или в Тернополе продаются отдельно комнаты в бизнес-коворкинках или как там микроофисные центры называют
в Тернополе как только ты открыл ноутбук, комната автоматически переходит в сегмент "бизнес", даже если соседка по коридору пенсионерка с бигулями.
  flyman написав:Зато орендувати на неопалюваний сезон 2000 грн.
100К крутиш на конвертдепозиті і оренда задармо
представляешь если бы ты крутил эквивалент всех своих кавалирок, какой бы ты стал богатый? Золотые зубы в 2 ряда.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 гру, 2022 13:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:35

vitaliian
Хэнэси-Хаус к коньяку этой марки имеет такое же отношение как Джили или Хавал со значком VW или Lexus на радиаторной решётке к оригинальной модели?
НН вообще-то правильный размер сисек, а не название дома :mrgreen:
И без ремонта однушка почти по 2хе за метр это как понимать? Памятник жадности или продаван не может отдуплиться с весны от постоянного банкета в Анталии или Тиране?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:37

  барабашов написав:И без ремонта однушка почти по 2хе за метр это как понимать? Памятник жадности или продаван не может отойти с весны от постоянного банкета в Анталии или Тиране?
кому дорого есть варшавский)) понимаешь, в Киеве за локацию принято доплачивать х2... х3 (и больше) от базовой цены.

в Днепре такой разницы между началом проспекта петровского и историческим музеем нет) что говорит о том что жители обоих упомянутых локаций +/- одинаковые голодранцы.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 гру, 2022 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:39

quote="5523633:барабашов"

====
  flyman написав::mrgreen:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Сьогодні промоніторив ринок оренди файного міста.
Можна зняти кімнату за 2000 грн. і на зиму комуналка десь 1500..2000 грн.( на літо 500 грн).
Ціна щоб купити подібне, не менше 15 куе.
Це ж який срок окупності!?
Я щось перестав розуміти ціноутворення на РН ЗУ.

Переселенці купують, а не орендують, чи як?
дожился уже комнаты по 15куе смотришь((

Я і раніше моніторив (під домашній офіс). Тільки рік тому можна було вибирати за 8..10куе. Наразі до 15 кує кімнат нема.

А срать после оптимизированного на Блогспоте "тормозка" в "домашнем" офисе придётся на общем загаженном унитазе?
Или в Тернополе продаются отдельно комнаты в бизнес-коворкинках или как там микроофисные центры называют?
====
Три години е.е. он , три хз, три оф.
Хто ходить часто на сральник, тому, мабуть, буде невдобно.

Тому три години в одному "офісі" три в другому. І ще дві години на батареї ноутбука та мобільному інеті.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 30 гру, 2022 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:40

  vitaliian написав:
  flyman написав:Я і раніше моніторив (під домашній офіс). Тільки рік тому можна було вибирати за 8..10куе. Наразі до 15 кує кімнат нема
так покупай трёшку и продавай её по комнатам)
  барабашов написав:Или в Тернополе продаются отдельно комнаты в бизнес-коворкинках или как там микроофисные центры называют
в Тернополе как только ты открыл ноутбук, комната автоматически переходит в сегмент "бизнес", даже если соседка по коридору пенсионерка с бигулями.
  flyman написав:Зато орендувати на неопалюваний сезон 2000 грн.
100К крутиш на конвертдепозиті і оренда задармо
представляешь если бы ты крутил эквивалент всех своих кавалирок, какой бы ты стал богатый? Золотые зубы в 2 ряда.

Знав би прикуп, жив би в Відні.
З.І.
Не так страшні кавалірки, як гривневі ОВДП
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 30 гру, 2022 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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