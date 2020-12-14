Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сьогодні промоніторив ринок оренди файного міста. Можна зняти кімнату за 2000 грн. і на зиму комуналка десь 1500..2000 грн.( на літо 500 грн). Ціна щоб купити подібне, не менше 15 куе. Це ж який срок окупності!? Я щось перестав розуміти ціноутворення на РН ЗУ.
Переселенці купують, а не орендують, чи як?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 30 гру, 2022 13:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Сьогодні промоніторив ринок оренди файного міста. Можна зняти кімнату за 2000 грн. і на зиму комуналка десь 1500..2000 грн.( на літо 500 грн). Ціна щоб купити подібне, не менше 15 куе. Це ж який срок окупності!? Я щось перестав розуміти ціноутворення на РН ЗУ.
flyman написав:Сьогодні промоніторив ринок оренди файного міста. Можна зняти кімнату за 2000 грн. і на зиму комуналка десь 1500..2000 грн.( на літо 500 грн). Ціна щоб купити подібне, не менше 15 куе. Це ж який срок окупності!? Я щось перестав розуміти ціноутворення на РН ЗУ.
Переселенці купують, а не орендують, чи як?
дожился уже комнаты по 15куе смотришь((
Я і раніше моніторив (під домашній офіс). Тільки рік тому можна було вибирати за 8..10куе. Наразі до 15 кує кімнат нема.
Зато орендувати на неопалюваний сезон 2000 грн. 100К крутиш на конвертдепозиті і оренда задармо.
Крім того, є додаткова резервна опорна точка опірності на час планового аварійного відключення.
Щось подібне до "оточення Києва кавалірками", тільки з поправками на нові реалії
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 30 гру, 2022 13:34, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Сьогодні промоніторив ринок оренди файного міста. Можна зняти кімнату за 2000 грн. і на зиму комуналка десь 1500..2000 грн.( на літо 500 грн). Ціна щоб купити подібне, не менше 15 куе. Це ж який срок окупності!? Я щось перестав розуміти ціноутворення на РН ЗУ.
Переселенці купують, а не орендують, чи як?
дожился уже комнаты по 15куе смотришь((
Я і раніше моніторив (під домашній офіс). Тільки рік тому можна було вибирати за 8..10куе. Наразі до 15 кує кімнат нема.
А срать после оптимизированного на Блогспоте "тормозка" в "домашнем" офисе придётся на общем загаженном унитазе? Или в Тернополе продаются отдельно комнаты в бизнес-коворкинках или как там микроофисные центры называют?
vitaliian Хэнэси-Хаус к коньяку этой марки имеет такое же отношение как Джили или Хавал со значком VW или Lexus на радиаторной решётке к оригинальной модели? НН вообще-то правильный размер сисек, а не название дома И без ремонта однушка почти по 2хе за метр это как понимать? Памятник жадности или продаван не может отдуплиться с весны от постоянного банкета в Анталии или Тиране?
flyman написав:Сьогодні промоніторив ринок оренди файного міста. Можна зняти кімнату за 2000 грн. і на зиму комуналка десь 1500..2000 грн.( на літо 500 грн). Ціна щоб купити подібне, не менше 15 куе. Це ж який срок окупності!? Я щось перестав розуміти ціноутворення на РН ЗУ.
Переселенці купують, а не орендують, чи як?
дожился уже комнаты по 15куе смотришь((
Я і раніше моніторив (під домашній офіс). Тільки рік тому можна було вибирати за 8..10куе. Наразі до 15 кує кімнат нема.
А срать после оптимизированного на Блогспоте "тормозка" в "домашнем" офисе придётся на общем загаженном унитазе? Или в Тернополе продаются отдельно комнаты в бизнес-коворкинках или как там микроофисные центры называют? ==== Три години е.е. он , три хз, три оф. Хто ходить часто на сральник, тому, мабуть, буде невдобно.
Тому три години в одному "офісі" три в другому. І ще дві години на батареї ноутбука та мобільному інеті.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 30 гру, 2022 13:42, всього редагувалось 1 раз.