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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:43
flyman написав:
Тому три години в одному "офісі" три в другому. І ще дві години на батареї ноутбука та мобільному інеті
купи себе ноут с питанием 12в и запитывай его литием емкостью 120АЧ (напрямую, без потерь на преобразователи) На неделю хватит, если не выключать. Нормальный фонарик тоже пару дней на одном заряде светит. Их тоже можно купить несколько штук. Это дешевле, чем 3 комнаты в разных гадюшниках. Даже генератор дешевле, хоть не рационально.
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vitaliian
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:47
vitaliian написав: flyman написав:
Тому три години в одному "офісі" три в другому. І ще дві години на батареї ноутбука та мобільному інеті
купи себе ноут с питанием 12в и запитывай его литием емкостью 120АЧ (без потери на преобразователи) На неделю хватит, если не выключать. Нормальный фонарик тоже пару дней на одном заряде светит. Их тоже можно купить несколько штук. Это дешевле, чем 3 комнаты в разных гадюшниках. Даже генератор дешевле, хоть не рационально.
І на балкон антену Маска.
Але там треба чисте небо на 100°
Кімнати не купувати , а орендувати (до того ж одну).
Достатньо $2500 на ковертдепо і ще здача буде.
Думаю, оптимальніше, чим закупка ноутбука, павербанків та акумуляторів
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flyman
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2
Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:58
барабашов написав:vitaliian
Хэнэси-Хаус к коньяку этой марки имеет такое же отношение как Джили или Хавал со значком VW или Lexus на радиаторной решётке к оригинальной модели?
НН вообще-то правильный размер сисек, а не название дома
И без ремонта однушка почти по 2хе за метр это как понимать? Памятник жадности или продаван не может отдуплиться с весны от постоянного банкета в Анталии или Тиране?
Одного у этого ХХ не отобрать - выдержка и в самом деле 20-летняя.
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1
Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:06
flyman написав:
Думаю, оптимальніше, чим закупка ноутбука, павербанків та акумуляторів
в ванную очередь по записи на неделю вперёд. оптимально, только если работаешь ночью, а спишь днём. Ноут и гелевый АКБ после блэкаутов можно будет продать. А потерянные в коммуналках годы тебе никто не вернёт.
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