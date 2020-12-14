Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:21

vitaliian написав: барабашов написав: И без ремонта однушка почти по 2хе за метр это как понимать? Памятник жадности или продаван не может отойти с весны от постоянного банкета в Анталии или Тиране? И без ремонта однушка почти по 2хе за метр это как понимать? Памятник жадности или продаван не может отойти с весны от постоянного банкета в Анталии или Тиране? кому дорого есть варшавский)) понимаешь, в Киеве за локацию принято доплачивать х2... х3 (и больше) от базовой цены.



в Днепре такой разницы между началом проспекта петровского и историческим музеем нет) что говорит о том что жители обоих упомянутых локаций +/- одинаковые голодранцы. кому дорого есть варшавский)) понимаешь, в Киеве за локацию принято доплачивать х2... х3 (и больше) от базовой цены.в Днепре такой разницы между началом проспекта петровского и историческим музеем нет) что говорит о том что жители обоих упомянутых локаций +/- одинаковые голодранцы.

Ну я бы не сказал что довоенная сталинка К.Маркса 26 или послевоенная К.Маркса 20 в одну цену со сталинками на Калинина возле ДК Ильича или в начале Петровского выше "Пекина", там думаю до х3 разница, тем более что с ремонтом не обойками в моём районе их априори нет.Варшавский что втрое дешевле этого ХэнесИ? Не знал. Опять же ремонт однушки минимум 500 за метр затянет. И выйдет та прелесть хорошо за сто куе. А то и по цене прелести Сержика - 110-115. А под аренду оно там нах в бабьем яру не нужно.