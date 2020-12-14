Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Тому три години в одному "офісі" три в другому. І ще дві години на батареї ноутбука та мобільному інеті
купи себе ноут с питанием 12в и запитывай его литием емкостью 120АЧ (напрямую, без потерь на преобразователи) На неделю хватит, если не выключать. Нормальный фонарик тоже пару дней на одном заряде светит. Их тоже можно купить несколько штук. Это дешевле, чем 3 комнаты в разных гадюшниках. Даже генератор дешевле, хоть не рационально.
flyman написав:Тому три години в одному "офісі" три в другому. І ще дві години на батареї ноутбука та мобільному інеті
купи себе ноут с питанием 12в и запитывай его литием емкостью 120АЧ (без потери на преобразователи) На неделю хватит, если не выключать. Нормальный фонарик тоже пару дней на одном заряде светит. Их тоже можно купить несколько штук. Это дешевле, чем 3 комнаты в разных гадюшниках. Даже генератор дешевле, хоть не рационально.
І на балкон антену Маска. Але там треба чисте небо на 100°
Кімнати не купувати , а орендувати (до того ж одну). Достатньо $2500 на ковертдепо і ще здача буде. Думаю, оптимальніше, чим закупка ноутбука, павербанків та акумуляторів
барабашов написав:vitaliian Хэнэси-Хаус к коньяку этой марки имеет такое же отношение как Джили или Хавал со значком VW или Lexus на радиаторной решётке к оригинальной модели? НН вообще-то правильный размер сисек, а не название дома И без ремонта однушка почти по 2хе за метр это как понимать? Памятник жадности или продаван не может отдуплиться с весны от постоянного банкета в Анталии или Тиране?
Одного у этого ХХ не отобрать - выдержка и в самом деле 20-летняя.
flyman написав:Думаю, оптимальніше, чим закупка ноутбука, павербанків та акумуляторів
в ванную очередь по записи на неделю вперёд. оптимально, только если работаешь ночью, а спишь днём. Ноут и гелевый АКБ после блэкаутов можно будет продать. А потерянные в коммуналках годы тебе никто не вернёт.
барабашов написав:И без ремонта однушка почти по 2хе за метр это как понимать? Памятник жадности или продаван не может отойти с весны от постоянного банкета в Анталии или Тиране?
кому дорого есть варшавский)) понимаешь, в Киеве за локацию принято доплачивать х2... х3 (и больше) от базовой цены.
в Днепре такой разницы между началом проспекта петровского и историческим музеем нет) что говорит о том что жители обоих упомянутых локаций +/- одинаковые голодранцы.
Ну я бы не сказал что довоенная сталинка К.Маркса 26 или послевоенная К.Маркса 20 в одну цену со сталинками на Калинина возле ДК Ильича или в начале Петровского выше "Пекина", там думаю до х3 разница, тем более что с ремонтом не обойками в моём районе их априори нет. Варшавский что втрое дешевле этого ХэнесИ? Не знал. Опять же ремонт однушки минимум 500 за метр затянет. И выйдет та прелесть хорошо за сто куе. А то и по цене прелести Сержика - 110-115. А под аренду оно там нах в бабьем яру не нужно.
flyman написав:Думаю, оптимальніше, чим закупка ноутбука, павербанків та акумуляторів
в ванную очередь по записи на неделю вперёд. оптимально, только если работаешь ночью, а спишь днём. Ноут и гелевый АКБ после блэкаутов можно будет продать. А потерянные в коммуналках годы тебе никто не вернёт.
До чого тут черга у ванну, якщо є де жити та працювати, а тільки потрібно "резервний домашній офіс" на 3 або 6 год. вдень для релокації в межах міста з одного району, де відключення е.е. в інший.
барабашов написав:vitaliian Хэнэси-Хаус к коньяку этой марки имеет такое же отношение как Джили или Хавал со значком VW или Lexus на радиаторной решётке к оригинальной модели? НН вообще-то правильный размер сисек, а не название дома И без ремонта однушка почти по 2хе за метр это как понимать? Памятник жадности или продаван не может отдуплиться с весны от постоянного банкета в Анталии или Тиране?
Одного у этого ХХ не отобрать - выдержка и в самом деле 20-летняя.
Домучили так сказать объект "с именем"? Там значит из-за выдержки потолки нормальные, 2,8-3,0 , арматуры не жалели в монолит и плиты межэтажные миллиметров 300?
барабашов написав:vitaliian Хэнэси-Хаус к коньяку этой марки имеет такое же отношение как Джили или Хавал со значком VW или Lexus на радиаторной решётке к оригинальной модели? НН вообще-то правильный размер сисек, а не название дома И без ремонта однушка почти по 2хе за метр это как понимать? Памятник жадности или продаван не может отдуплиться с весны от постоянного банкета в Анталии или Тиране?
Одного у этого ХХ не отобрать - выдержка и в самом деле 20-летняя.
Домучили так сказать объект "с именем"? Там значит из-за выдержки потолки нормальные, 2,8-3,0 , арматуры не жалели в монолит и плиты межэтажные миллиметров 300?
rjkz должен знать. Как раз строить начинали когда он был активным инвестором.
flyman написав:До чого тут черга у ванну, якщо є де жити та працювати, а тільки потрібно "резервний домашній офіс" на 3 або 6 год. вдень для релокації в межах міста з одного району, де відключення е.е. в інший
ты как с луны прилетел. В любом кислокапустном хозяйстве уборка общих мест (кухня, туалет, коридор) по очереди и никого не волнует 3 - 6 часов ты там находишься или 24/7 убирать будешь как все.
Ну или цивилизованно нанимаете уборщицу со стороны (ещё 2-3к в неделю плюсом к аренде, там где у меня коммерция мы платим 500 за разовую уборку одного этажа плюс 3 санузла).
Платить 2к и ещё убирать за соседями? Это худшая инвестиция на свете, хуже чем гривневые овгз. Лучше тогда в какой нибудь платный туалет на работу устроится, та же самая уборка, только уже не ты платишь, а тебе.