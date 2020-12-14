Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я на этот хаус-долгострой (с почти вдвое увеличенной этажностью в процессе строительства, как там себя фундамент чувствует?) поглядывал 3 или 4 года назад. Рассматривал как раз из-за дешевизны, цена была, кажется, 650 или 700 за метр. Место плохое, но дешево. Но тогда так и не решился, были сильные опасения что не сдадут в эксплуатацию.
Продавец непонятно на что рассчитывает. Тупо на 3 умножил. Бизнесмен