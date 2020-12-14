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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:46
Я на этот хаус-долгострой (с почти вдвое увеличенной этажностью в процессе строительства, как там себя фундамент чувствует?) поглядывал 3 или 4 года назад. Рассматривал как раз из-за дешевизны, цена была, кажется, 650 или 700 за метр. Место плохое, но дешево. Но тогда так и не решился, были сильные опасения что не сдадут в эксплуатацию.
Продавец непонятно на что рассчитывает. Тупо на 3 умножил. Бизнесмен
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Damien
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:49
В центре Киева закрылся магазин одежды Zara.
Как пишет Forbes со ссылкой на источник в головном офисе владельца бренда компании Inditex, решение о закрытии магазина на Крещатике принято "не в целях безопасности, а по коммерческим причинам".
"Это отдельное закрытие, четко отвечающее коммерческим причинам, как мы делаем на всех рынках, где работаем", - заявили в компании.
Другие магазины ритейлера, владеющего торговыми марками Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и Oysho, не работают в Украине с конца февраля. Однако за торговыми точками в ТРЦ до сих пор сохраняются площади, сообщает Forbes.
Трехэтажный магазин на Крещатике площадью 1000 кв. м был первым магазином Zara в Украине. Он открылся в мае 2008 года.
До войны у Inditex работали в Украине 75 магазинов: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и Zara Home.
Магазины на Крещатике уже не те.
Другое дело ривермолл га ньюПохе
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Ромасик
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:50
vitaliian написав: flyman написав:
До чого тут черга у ванну, якщо є де жити та працювати, а тільки потрібно "резервний домашній офіс" на 3 або 6 год. вдень для релокації в межах міста з одного району, де відключення е.е. в інший
ты как с луны прилетел. В любом кислокапустном хозяйстве уборка общих мест (кухня, туалет, коридор) по очереди и никого не волнует 3 - 6 часов ты там находишься или 24/7 убирать будешь как все.
Ну или цивилизованно нанимаете уборщицу со стороны (ещё 2-3к в неделю плюсом к аренде, там где у меня коммерция мы платим 500 за разовую
уборку одного этажа плюс 3 санузла).
Платить 2к и ещё убирать за соседями? Это худшая инвестиция на свете, хуже чем гривневые овгз. Лучше тогда в какой нибудь платный туалет на работу устроится, та же самая уборка, только уже не ты платишь, а тебе.
прибирання це мінус, я в курсі
як і розподіл на весь колгосп витрат не залежно від користування.
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flyman
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:52
Ромасик написав:
В центре Киева закрылся магазин одежды Zara.
Как пишет Forbes со ссылкой на источник в головном офисе владельца бренда компании Inditex, решение о закрытии магазина на Крещатике принято "не в целях безопасности, а по коммерческим причинам".
"Это отдельное закрытие, четко отвечающее коммерческим причинам, как мы делаем на всех рынках, где работаем", - заявили в компании.
Другие магазины ритейлера, владеющего торговыми марками Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и Oysho, не работают в Украине с конца февраля. Однако за торговыми точками в ТРЦ до сих пор сохраняются площади, сообщает Forbes.
Трехэтажный магазин на Крещатике площадью 1000 кв. м был первым магазином Zara в Украине. Он открылся в мае 2008 года.
До войны у Inditex работали в Украине 75 магазинов: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и Zara Home.
Магазины на Крещатике уже не те.
Другое дело ривермолл га ньюПохе
Да Зара, в последние несколько лет, и так барахлом торговала.
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Bolt
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:04
Bolt написав: Ромасик написав:
В центре Киева закрылся магазин одежды Zara.
Магазины на Крещатике уже не те.
Другое дело ривермолл га ньюПохе
Да Зара, в последние несколько лет, и так барахлом торговала.
А где вы брендУ покупаете?
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Ромасик
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:29
Троещинский рынок. Тамихорошая брендовая одежда
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Investor_K
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