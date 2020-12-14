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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10580105811058210583>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 155
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
15%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
10%
15
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:46

  vitaliian написав:А элитныймакс выбрал бы коньячный дом (Henesi Housе) https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodaet ... P4PrA.html
С травой на балконе

Я на этот хаус-долгострой (с почти вдвое увеличенной этажностью в процессе строительства, как там себя фундамент чувствует?) поглядывал 3 или 4 года назад. Рассматривал как раз из-за дешевизны, цена была, кажется, 650 или 700 за метр. Место плохое, но дешево. Но тогда так и не решился, были сильные опасения что не сдадут в эксплуатацию.

Продавец непонятно на что рассчитывает. Тупо на 3 умножил. Бизнесмен
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:49

В центре Киева закрылся магазин одежды Zara.

Как пишет Forbes со ссылкой на источник в головном офисе владельца бренда компании Inditex, решение о закрытии магазина на Крещатике принято "не в целях безопасности, а по коммерческим причинам".

"Это отдельное закрытие, четко отвечающее коммерческим причинам, как мы делаем на всех рынках, где работаем", - заявили в компании.

Другие магазины ритейлера, владеющего торговыми марками Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и Oysho, не работают в Украине с конца февраля. Однако за торговыми точками в ТРЦ до сих пор сохраняются площади, сообщает Forbes.

Трехэтажный магазин на Крещатике площадью 1000 кв. м был первым магазином Zara в Украине. Он открылся в мае 2008 года.

До войны у Inditex работали в Украине 75 магазинов: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и Zara Home.

Магазины на Крещатике уже не те.
Другое дело ривермолл га ньюПохе
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:50

  vitaliian написав:
  flyman написав:До чого тут черга у ванну, якщо є де жити та працювати, а тільки потрібно "резервний домашній офіс" на 3 або 6 год. вдень для релокації в межах міста з одного району, де відключення е.е. в інший
ты как с луны прилетел. В любом кислокапустном хозяйстве уборка общих мест (кухня, туалет, коридор) по очереди и никого не волнует 3 - 6 часов ты там находишься или 24/7 убирать будешь как все.

Ну или цивилизованно нанимаете уборщицу со стороны (ещё 2-3к в неделю плюсом к аренде, там где у меня коммерция мы платим 500 за разовую уборку одного этажа плюс 3 санузла).

Платить 2к и ещё убирать за соседями? Это худшая инвестиция на свете, хуже чем гривневые овгз. Лучше тогда в какой нибудь платный туалет на работу устроится, та же самая уборка, только уже не ты платишь, а тебе.

прибирання це мінус, я в курсі
як і розподіл на весь колгосп витрат не залежно від користування.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:52

  Ромасик написав:
В центре Киева закрылся магазин одежды Zara.

Как пишет Forbes со ссылкой на источник в головном офисе владельца бренда компании Inditex, решение о закрытии магазина на Крещатике принято "не в целях безопасности, а по коммерческим причинам".

"Это отдельное закрытие, четко отвечающее коммерческим причинам, как мы делаем на всех рынках, где работаем", - заявили в компании.

Другие магазины ритейлера, владеющего торговыми марками Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и Oysho, не работают в Украине с конца февраля. Однако за торговыми точками в ТРЦ до сих пор сохраняются площади, сообщает Forbes.

Трехэтажный магазин на Крещатике площадью 1000 кв. м был первым магазином Zara в Украине. Он открылся в мае 2008 года.

До войны у Inditex работали в Украине 75 магазинов: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и Zara Home.

Магазины на Крещатике уже не те.
Другое дело ривермолл га ньюПохе

Да Зара, в последние несколько лет, и так барахлом торговала.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:04

  Bolt написав:
  Ромасик написав:
В центре Киева закрылся магазин одежды Zara.

Магазины на Крещатике уже не те.
Другое дело ривермолл га ньюПохе

Да Зара, в последние несколько лет, и так барахлом торговала.

А где вы брендУ покупаете?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Троещинский рынок. Тамихорошая брендовая одежда
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:25

  vitaliian написав:Кто тут говорил, что нижние этажи с газом пошли резко вверх? Мечтатели.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dvuhkom ... QBamr.html


А Вы я вижу вроде начали мониторить киевскую недвигу в эконом сегменте - шо случилось?

Кстати у меня к Вам вопрос - а есть самокаты с USB портом? (хочу попробовать использовать самокат как аккумулятор)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:35

В Киеве уже практически столько же людей, как и до вторжения РФ, заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью Spiegel.

"Мы считаем, сколько сотовых телефонов используется. Перед войной здесь было 3,8 миллиона человек, в марте меньше миллиона, в июле два, два с половиной миллиона, теперь 3,6 миллиона. 300 тысяч из них являются зарегистрированными переселенцами из других регионов страны. Город переполнен", - заявил Кличко.
Но метро умудряется возить с интервалами 10 минут и закрытым 1 выходом. С нерабочими трамваями и троллейбусами.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:59

  Ромасик написав:
В Киеве уже практически столько же людей, как и до вторжения РФ, заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью Spiegel.

"Мы считаем, сколько сотовых телефонов используется. Перед войной здесь было 3,8 миллиона человек, в марте меньше миллиона, в июле два, два с половиной миллиона, теперь 3,6 миллиона. 300 тысяч из них являются зарегистрированными переселенцами из других регионов страны. Город переполнен", - заявил Кличко.
Но метро умудряется возить с интервалами 10 минут и закрытым 1 выходом. С нерабочими трамваями и троллейбусами.

дик, в карантин тільки вибраних возило метро
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:11

  uaprofi написав:
  vitaliian написав:Кто тут говорил, что нижние этажи с газом пошли резко вверх? Мечтатели.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dvuhkom ... QBamr.html


А Вы я вижу вроде начали мониторить киевскую недвигу в эконом сегменте - шо случилось?

Кстати у меня к Вам вопрос - а есть самокаты с USB портом? (хочу попробовать использовать самокат как аккумулятор)

Я вообще не в Киевской области временно живу уже полгода. Времени свободного много( сморю всякую хер#ю, чтобы понимать че происходит. Помимо полезных дел.

Фирменных самокатов с usb портом не встречал. Там батареи распаяны последовательно под 36в , для usb порта напряжение придется понижать.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 гру, 2022 18:18, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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