vitaliian написав:

flyman написав: До чого тут черга у ванну, якщо є де жити та працювати, а тільки потрібно "резервний домашній офіс" на 3 або 6 год. вдень для релокації в межах міста з одного району, де відключення е.е. в інший До чого тут черга у ванну, якщо є де жити та працювати, а тільки потрібно "резервний домашній офіс" на 3 або 6 год. вдень для релокації в межах міста з одного району, де відключення е.е. в інший

ты как с луны прилетел. В любом кислокапустном хозяйстве уборка общих мест (кухня, туалет, коридор) по очереди и никого не волнует 3 - 6 часов ты там находишься или 24/7 убирать будешь как все.Ну или цивилизованно нанимаете уборщицу со стороны (ещё 2-3к в неделю плюсом к аренде, там где у меня коммерция мы платим 500 зауборку одного этажа плюс 3 санузла).Платить 2к и ещё убирать за соседями? Это худшая инвестиция на свете, хуже чем гривневые овгз. Лучше тогда в какой нибудь платный туалет на работу устроится, та же самая уборка, только уже не ты платишь, а тебе.