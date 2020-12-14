|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:13
Ромасик написав:
троллейбусами
только аренда на 40% ниже и работы нет. Что эти все люди делают хз, но на метро они точно не ездят
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15941
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2079 раз.
- Подякували: 2949 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23431
|15171732
|
|
|1117
|4990135
|
|
|3
|5058
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim