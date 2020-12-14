Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:13
Ромасик написав:
троллейбусами
только аренда на 40% ниже и работы нет. Что эти все люди делают хз, но на метро они точно не ездят
vitaliian
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:15
У Києві у підніжжя Батьківщини-Мати розгорнули будівельний паркан на півгектара. Кажуть, збираються реконструювати ресторан, але окрім ресторану огородили ще чималу ділянку комунальної землі.
Активісти підозрюють, що тут хочуть щось побудувати.
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vitaliian
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:18
uaprofi написав:
А Вы я вижу вроде начали мониторить киевскую недвигу в эконом сегменте - шо случилось?
Хтось заколупався ходити пішки на 20-й поверх і щоденно їздити електросамокатом з Ірпеня на роботу в Київ і назад?
Востаннє редагувалось
Frant
в П'ят 30 гру, 2022 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:19
Франте. Чому Ви свого часу вирішили, що у Вітальйана рвані колготки? Щось алогічне
Investor_K
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:33
Frant написав:
Хтось заколупався ходити пішки на 20-й поверх і щоденно їздити електросамокатом з Ірпеня на роботу в Київ і назад?
Звідки в ірпенях 20 поверх?
Ромасик
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:34
Мэр Киева не знает, есть ли у него в квартире свет, потому что не был дома три дня.
Об этом Виталий Кличко сказал в интервью Spiegel.
Вона працює ©
Ромасик
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:37
vitaliian написав:
Фирменных самокатов с usb портом не встречал. Там батареи распаяны последовательно под 36в , для usb порта напряжение придется понижать.
А на фонарик сколько идет?
Ромасик
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:39
vitaliian написав:
У Києві у підніжжя Батьківщини-Мати розгорнули будівельний паркан на півгектара. Кажуть, збираються реконструювати ресторан, але окрім ресторану огородили ще чималу ділянку комунальної землі.
Активісти підозрюють, що тут хочуть щось побудувати.
https://t.me/stopcor/17450
Так там и напротив паркан уже 10 лет стоит, никому не нужен.
Ромасик
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:47
Ромасик написав: vitaliian написав:
Фирменных самокатов с usb портом не встречал. Там батареи распаяны последовательно под 36в , для usb порта напряжение придется понижать.
А на фонарик сколько идет?
форумы пишут такое
Разборка прошивки электросамоката Xiaomi M365 стало понятно, что вольтаж головной платы составляет 5 В, следовательно передний фонарь также получает не более 5 В. При этом подключить к переднему фонарю внешний свет нельзя, т.к. не выдержит контроллер на плате! Вольтаж задней фары тоже вроде равен 5 В, но подключать к ней внешний свет также не стоит, может умереть стабилизатор, питающий драйвер
vitaliian
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