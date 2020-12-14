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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10580105811058210583

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 155
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
15%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
10%
15
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:13

  Ромасик написав:троллейбусами
только аренда на 40% ниже и работы нет. Что эти все люди делают хз, но на метро они точно не ездят
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:15

Ловите кейс для инвестиций

У Києві у підніжжя Батьківщини-Мати розгорнули будівельний паркан на півгектара. Кажуть, збираються реконструювати ресторан, але окрім ресторану огородили ще чималу ділянку комунальної землі.

Активісти підозрюють, що тут хочуть щось побудувати.
https://t.me/stopcor/17450
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:18

  uaprofi написав:
  vitaliian написав:Кто тут говорил, что нижние этажи с газом пошли резко вверх? Мечтатели.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dvuhkom ... QBamr.html


А Вы я вижу вроде начали мониторить киевскую недвигу в эконом сегменте - шо случилось?

Хтось заколупався ходити пішки на 20-й поверх і щоденно їздити електросамокатом з Ірпеня на роботу в Київ і назад?
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 30 гру, 2022 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Франте. Чому Ви свого часу вирішили, що у Вітальйана рвані колготки? Щось алогічне
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:33

  Frant написав:Хтось заколупався ходити пішки на 20-й поверх і щоденно їздити електросамокатом з Ірпеня на роботу в Київ і назад?

Звідки в ірпенях 20 поверх?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:34

Мэр Киева не знает, есть ли у него в квартире свет, потому что не был дома три дня.

Об этом Виталий Кличко сказал в интервью Spiegel.

Вона працює ©
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:37

  vitaliian написав:Фирменных самокатов с usb портом не встречал. Там батареи распаяны последовательно под 36в , для usb порта напряжение придется понижать.

А на фонарик сколько идет?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:39

  vitaliian написав:
У Києві у підніжжя Батьківщини-Мати розгорнули будівельний паркан на півгектара. Кажуть, збираються реконструювати ресторан, але окрім ресторану огородили ще чималу ділянку комунальної землі.

Активісти підозрюють, що тут хочуть щось побудувати.
https://t.me/stopcor/17450

Так там и напротив паркан уже 10 лет стоит, никому не нужен.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:47

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:Фирменных самокатов с usb портом не встречал. Там батареи распаяны последовательно под 36в , для usb порта напряжение придется понижать.

А на фонарик сколько идет?
форумы пишут такое
Разборка прошивки электросамоката Xiaomi M365 стало понятно, что вольтаж головной платы составляет 5 В, следовательно передний фонарь также получает не более 5 В. При этом подключить к переднему фонарю внешний свет нельзя, т.к. не выдержит контроллер на плате! Вольтаж задней фары тоже вроде равен 5 В, но подключать к ней внешний свет также не стоит, может умереть стабилизатор, питающий драйвер
vitaliian
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