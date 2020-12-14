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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10580105811058210583

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 155
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
15%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
10%
15
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:13

  Ромасик написав:троллейбусами
только аренда на 40% ниже и работы нет. Что эти все люди делают хз, но на метро они точно не ездят
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:15

Ловите кейс для инвестиций

У Києві у підніжжя Батьківщини-Мати розгорнули будівельний паркан на півгектара. Кажуть, збираються реконструювати ресторан, але окрім ресторану огородили ще чималу ділянку комунальної землі.

Активісти підозрюють, що тут хочуть щось побудувати.
https://t.me/stopcor/17450
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:34

Мэр Киева не знает, есть ли у него в квартире свет, потому что не был дома три дня.

Об этом Виталий Кличко сказал в интервью Spiegel.

Вона працює ©
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:39

  vitaliian написав:
У Києві у підніжжя Батьківщини-Мати розгорнули будівельний паркан на півгектара. Кажуть, збираються реконструювати ресторан, але окрім ресторану огородили ще чималу ділянку комунальної землі.

Активісти підозрюють, що тут хочуть щось побудувати.
https://t.me/stopcor/17450

Так там и напротив паркан уже 10 лет стоит, никому не нужен.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 00:40

  Ромасик написав:
В Киеве уже практически столько же людей, как и до вторжения РФ, заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью Spiegel.

"Мы считаем, сколько сотовых телефонов используется. Перед войной здесь было 3,8 миллиона человек, в марте меньше миллиона, в июле два, два с половиной миллиона, теперь 3,6 миллиона. 300 тысяч из них являются зарегистрированными переселенцами из других регионов страны. Город переполнен", - заявил Кличко.
Но метро умудряется возить с интервалами 10 минут и закрытым 1 выходом. С нерабочими трамваями и троллейбусами.

Граждане накупили мобильных модемов и позапихивали туда свежекупленные СИМ карты.
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 00:45

  vitaliian написав:Я вообще не в Киевской области временно живу уже полгода.

Теперь понятно откуда позитив про Ирпень :mrgreen:
Особенно не мог понять почему ты постоянно в "эфире".
Люди из Ирпеня говорят, что с ЭЭ и соответственно с интернетом там совсем туго.
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 00:54

  vitaliian написав:Кто тут говорил, что нижние этажи с газом пошли резко вверх? Мечтатели.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dvuhkom ... QBamr.html

Звонить пробовал?
Слишком дешевые варианты в 99,99% замануха.
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