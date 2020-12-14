Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Киеве уже практически столько же людей, как и до вторжения РФ, заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью Spiegel.
"Мы считаем, сколько сотовых телефонов используется. Перед войной здесь было 3,8 миллиона человек, в марте меньше миллиона, в июле два, два с половиной миллиона, теперь 3,6 миллиона. 300 тысяч из них являются зарегистрированными переселенцами из других регионов страны. Город переполнен", - заявил Кличко.
Но метро умудряется возить с интервалами 10 минут и закрытым 1 выходом. С нерабочими трамваями и троллейбусами.
Граждане накупили мобильных модемов и позапихивали туда свежекупленные СИМ карты.
Звонить пробовал? Слишком дешевые варианты в 99,99% замануха.
Там на фото прелести паркет ещё от Лёни реставрированный или линолеум "под паркет"? Вот такие ремонты в свете "катастрофічного здешевшення нерухомості" и светят в лучшем случае счастливым копийчушкам ожидающим и девала до ""55,64,114..." и цен 2000года на Печёрск и ТТ с Г9а в частности Скрытые плинтусА будут идти по обменному курсу "1 почка покупателя - 1 погонный метр"