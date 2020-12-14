Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Киеве уже практически столько же людей, как и до вторжения РФ, заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью Spiegel.
"Мы считаем, сколько сотовых телефонов используется. Перед войной здесь было 3,8 миллиона человек, в марте меньше миллиона, в июле два, два с половиной миллиона, теперь 3,6 миллиона. 300 тысяч из них являются зарегистрированными переселенцами из других регионов страны. Город переполнен", - заявил Кличко.
Но метро умудряется возить с интервалами 10 минут и закрытым 1 выходом. С нерабочими трамваями и троллейбусами.
Граждане накупили мобильных модемов и позапихивали туда свежекупленные СИМ карты.
Звонить пробовал? Слишком дешевые варианты в 99,99% замануха.
Там на фото прелести паркет ещё от Лёни реставрированный или линолеум "под паркет"? Вот такие ремонты в свете "катастрофічного здешевшення нерухомості" и светят в лучшем случае счастливым копийчушкам ожидающим и девала до ""55,64,114..." и цен 2000года на Печёрск и ТТ с Г9а в частности Скрытые плинтусА будут идти по обменному курсу "1 почка покупателя - 1 погонный метр"
В Киеве уже практически столько же людей, как и до вторжения РФ, заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью Spiegel.
"Мы считаем, сколько сотовых телефонов используется. Перед войной здесь было 3,8 миллиона человек, в марте меньше миллиона, в июле два, два с половиной миллиона, теперь 3,6 миллиона. 300 тысяч из них являются зарегистрированными переселенцами из других регионов страны. Город переполнен", - заявил Кличко.
Но метро умудряется возить с интервалами 10 минут и закрытым 1 выходом. С нерабочими трамваями и троллейбусами.
дик, в карантин тільки вибраних возило метро
т.е. если представить что средний размер семьи 3 человека будем иметь (3.8-3.6)/3= 66667 свободных хат
кстати автобусы вполне нормально заменили трамваи и троллейбусы, да они бывают забиты - но они справляються. и у них интервал не 5 минут, а как по мне больше 15. Люди что не ездят? во время карантина - когда не пускали в транспорт - толпы людей ходили пешком с работы на работу. т.е. либо сейчас многие работают дистанционно (но как без стабильного инета?), либо просто много людей сидит по домам и даже не перемещается по городу. либо не 3.6 млн. Но я мэру верю. т.е. выходит или безработица либо эффективная работа из дома. если эффективная работа то цены на недвигу могут начать расти - в гривнах
vitaliian написав:Я вообще не в Киевской области временно живу уже полгода.
Теперь понятно откуда позитив про Ирпень Особенно не мог понять почему ты постоянно в "эфире". Люди из Ирпеня говорят, что с ЭЭ и соответственно с интернетом там совсем туго.
Негатива у каждого и без меня хватает, хотите чтобы я ещё добавил?.
С интернетом звиздешь, наш провайдер обеспечивает неделю автономии, подключает бесплатно, читаю домовой чат там этот вопрос обсасывают,
с э.э. после каждого обстрела жепа. То есть ~3 дня дают по графику, потом 2-3 дня аварийные отключения.
3 раза писал историю, как в моем жк отказались от большого генератора в пользу кучи маленьких - один на 4-5 квартир. Коммунизма когда платят все, а пользуется только те кто постоянно проживает нет. Но были личности которые сильно этого хотели.
Единственное что непонятно, куда они отводят выхлопы, если генераторы стоят в парадных. Дома малоэтажный, без лифта, но с газом, Нельзя сказать что курорт, запитали котлы роутеры и даже как то живут.
uaprofi написав:т.е. выходит или безработица либо эффективная работа из дома.
тогда должна работать вся экономика и цена на аренду расти. Тут где я сейчас живу куча киевлян (мы уже здесь познакомились). Поначалу было комично. Теперь не удивляюсь. Полагаю везде так.