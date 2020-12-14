Додано: Суб 31 гру, 2022 03:10

UA написав: vitaliian написав: Я вообще не в Киевской области временно живу уже полгода.

Я вообще не в Киевской области временно живу уже полгода.

Теперь понятно откуда позитив про Ирпень

Особенно не мог понять почему ты постоянно в "эфире".

Люди из Ирпеня говорят, что с ЭЭ и соответственно с интернетом там совсем туго. Теперь понятно откуда позитив про ИрпеньОсобенно не мог понять почему ты постоянно в "эфире".Люди из Ирпеня говорят, что с ЭЭ и соответственно с интернетом там совсем туго.

uaprofi написав: т.е. выходит или безработица либо эффективная работа из дома. т.е. выходит или безработица либо эффективная работа из дома.

uaprofi написав: Но я мэру верю Но я мэру верю

«Киев окружен, мы не можем эвакуировать жителей ...



сейчас у нас есть вода и отопление в домах. Но разрушена инфраструктура для доставки еды и лекарств", — подчеркнул мэр столицы.

UA написав: vitaliian написав: Кто тут говорил, что нижние этажи с газом пошли резко вверх? Мечтатели.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dvuhkom ... QBamr.html Кто тут говорил, что нижние этажи с газом пошли резко вверх? Мечтатели.

Звонить пробовал?

Слишком дешевые варианты в 99,99% замануха. Звонить пробовал?Слишком дешевые варианты в 99,99% замануха.

Негатива у каждого и без меня хватает, хотите чтобы я ещё добавил?.С интернетом звиздешь, наш провайдер обеспечивает неделю автономии, подключает бесплатно, читаю домовой чат там этот вопрос обсасывают,с э.э. после каждого обстрела жепа. То есть ~3 дня дают по графику, потом 2-3 дня аварийные отключения.3 раза писал историю, как в моем жк отказались от большого генератора в пользу кучи маленьких - один на 4-5 квартир. Коммунизма когда платят все, а пользуется только те кто постоянно проживает нет. Но были личности которые сильно этого хотели.Единственное что непонятно, куда они отводят выхлопы, если генераторы стоят в парадных. Дома малоэтажный, без лифта, но с газом, Нельзя сказать что курорт, запитали котлы роутеры и даже как то живут.тогда должна работать вся экономика и цена на аренду расти. Тут где я сейчас живу куча киевлян (мы уже здесь познакомились). Поначалу было комично. Теперь не удивляюсь. Полагаю везде так.не то чтобы я критикую, но иногда ваш мэр говорит абсурдные вещи. Что именно разрушено, дороги, мосты, больницы? Ладно, возможно он видит будущее.Плохая замануха с фразой "квартира свободна с 10.01". Все кому надо срочно (а таких 90%) проходят мимо. В заманухе логичнее писать "свободна уже сейчас, спешите, под домом очередь арендаторов"