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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10581105821058310584>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 155
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
15%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
10%
15
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:13

  Ромасик написав:троллейбусами
только аренда на 40% ниже и работы нет. Что эти все люди делают хз, но на метро они точно не ездят
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:15

Ловите кейс для инвестиций

У Києві у підніжжя Батьківщини-Мати розгорнули будівельний паркан на півгектара. Кажуть, збираються реконструювати ресторан, але окрім ресторану огородили ще чималу ділянку комунальної землі.

Активісти підозрюють, що тут хочуть щось побудувати.
https://t.me/stopcor/17450
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:34

Мэр Киева не знает, есть ли у него в квартире свет, потому что не был дома три дня.

Об этом Виталий Кличко сказал в интервью Spiegel.

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Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:39

  vitaliian написав:
У Києві у підніжжя Батьківщини-Мати розгорнули будівельний паркан на півгектара. Кажуть, збираються реконструювати ресторан, але окрім ресторану огородили ще чималу ділянку комунальної землі.

Активісти підозрюють, що тут хочуть щось побудувати.
https://t.me/stopcor/17450

Так там и напротив паркан уже 10 лет стоит, никому не нужен.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 00:40

  Ромасик написав:
В Киеве уже практически столько же людей, как и до вторжения РФ, заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью Spiegel.

"Мы считаем, сколько сотовых телефонов используется. Перед войной здесь было 3,8 миллиона человек, в марте меньше миллиона, в июле два, два с половиной миллиона, теперь 3,6 миллиона. 300 тысяч из них являются зарегистрированными переселенцами из других регионов страны. Город переполнен", - заявил Кличко.
Но метро умудряется возить с интервалами 10 минут и закрытым 1 выходом. С нерабочими трамваями и троллейбусами.

Граждане накупили мобильных модемов и позапихивали туда свежекупленные СИМ карты.
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 00:45

  vitaliian написав:Я вообще не в Киевской области временно живу уже полгода.

Теперь понятно откуда позитив про Ирпень :mrgreen:
Особенно не мог понять почему ты постоянно в "эфире".
Люди из Ирпеня говорят, что с ЭЭ и соответственно с интернетом там совсем туго.
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 00:54

  vitaliian написав:Кто тут говорил, что нижние этажи с газом пошли резко вверх? Мечтатели.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dvuhkom ... QBamr.html

Звонить пробовал?
Слишком дешевые варианты в 99,99% замануха.
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 01:45

  UA написав:
  vitaliian написав:Кто тут говорил, что нижние этажи с газом пошли резко вверх? Мечтатели.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dvuhkom ... QBamr.html

Звонить пробовал?
Слишком дешевые варианты в 99,99% замануха.

Там на фото прелести паркет ещё от Лёни реставрированный или линолеум "под паркет"?
Вот такие ремонты в свете "катастрофічного здешевшення нерухомості" и светят в лучшем случае счастливым копийчушкам ожидающим и девала до ""55,64,114..." и цен 2000года на Печёрск и ТТ с Г9а в частности
Скрытые плинтусА будут идти по обменному курсу "1 почка покупателя - 1 погонный метр"
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 02:34

  flyman написав:
  Ромасик написав:
В Киеве уже практически столько же людей, как и до вторжения РФ, заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью Spiegel.

"Мы считаем, сколько сотовых телефонов используется. Перед войной здесь было 3,8 миллиона человек, в марте меньше миллиона, в июле два, два с половиной миллиона, теперь 3,6 миллиона. 300 тысяч из них являются зарегистрированными переселенцами из других регионов страны. Город переполнен", - заявил Кличко.
Но метро умудряется возить с интервалами 10 минут и закрытым 1 выходом. С нерабочими трамваями и троллейбусами.

дик, в карантин тільки вибраних возило метро


т.е. если представить что средний размер семьи 3 человека будем иметь (3.8-3.6)/3= 66667 свободных хат


кстати автобусы вполне нормально заменили трамваи и троллейбусы, да они бывают забиты - но они справляються. и у них интервал не 5 минут, а как по мне больше 15.
Люди что не ездят?
во время карантина - когда не пускали в транспорт - толпы людей ходили пешком с работы на работу.
т.е. либо сейчас многие работают дистанционно (но как без стабильного инета?), либо просто много людей сидит по домам и даже не перемещается по городу.
либо не 3.6 млн. Но я мэру верю.
т.е. выходит или безработица либо эффективная работа из дома.
если эффективная работа то цены на недвигу могут начать расти - в гривнах
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 03:10

  UA написав:
  vitaliian написав:Я вообще не в Киевской области временно живу уже полгода.

Теперь понятно откуда позитив про Ирпень :mrgreen:
Особенно не мог понять почему ты постоянно в "эфире".
Люди из Ирпеня говорят, что с ЭЭ и соответственно с интернетом там совсем туго.
Негатива у каждого и без меня хватает, хотите чтобы я ещё добавил?.

С интернетом звиздешь, наш провайдер обеспечивает неделю автономии, подключает бесплатно, читаю домовой чат там этот вопрос обсасывают,

с э.э. после каждого обстрела жепа. То есть ~3 дня дают по графику, потом 2-3 дня аварийные отключения.

3 раза писал историю, как в моем жк отказались от большого генератора в пользу кучи маленьких - один на 4-5 квартир. Коммунизма когда платят все, а пользуется только те кто постоянно проживает нет. Но были личности которые сильно этого хотели. :D

Единственное что непонятно, куда они отводят выхлопы, если генераторы стоят в парадных. Дома малоэтажный, без лифта, но с газом, Нельзя сказать что курорт, запитали котлы роутеры и даже как то живут.
  uaprofi написав:т.е. выходит или безработица либо эффективная работа из дома.
тогда должна работать вся экономика и цена на аренду расти. Тут где я сейчас живу куча киевлян (мы уже здесь познакомились). Поначалу было комично. Теперь не удивляюсь. Полагаю везде так.
  uaprofi написав:Но я мэру верю

https://focus.ua/amp/voennye-novosti/50 ... iy-klichko не то чтобы я критикую, но иногда ваш мэр говорит абсурдные вещи
«Киев окружен, мы не можем эвакуировать жителей ...
сейчас у нас есть вода и отопление в домах. Но разрушена инфраструктура для доставки еды и лекарств", — подчеркнул мэр столицы.
. Что именно разрушено, дороги, мосты, больницы? Ладно, возможно он видит будущее.
  UA написав:
  vitaliian написав:Кто тут говорил, что нижние этажи с газом пошли резко вверх? Мечтатели.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dvuhkom ... QBamr.html

Звонить пробовал?
Слишком дешевые варианты в 99,99% замануха.

Плохая замануха с фразой "квартира свободна с 10.01". Все кому надо срочно (а таких 90%) проходят мимо. В заманухе логичнее писать "свободна уже сейчас, спешите, под домом очередь арендаторов"
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 31 гру, 2022 03:39, всього редагувалось 2 разів.
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