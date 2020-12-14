vitaliian
Фото кухни выдают свежесть ремонта и чистоту квартиры
У меня такие стол и табуреты были именно на Петровского ещё при Кучме
Органично подходили под ремонт сталинки 28года рядом почти с КоксоХимом
Так что айтишники и продавцы битков и краденых телефонов на рынке возле метро(сейчас повербанки у них лучше идут) не целевая аудитория такой прелести
А непритязательные понаехи,что за тысячу удавятся и им и это за Чикагу пойдёт, очевидно разъехались по причине роста экономики в целом и рынка труда в Киеве в частности