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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10581105821058310584

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 155
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
15%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
10%
15
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 03:34

vitaliian
Фото кухни выдают свежесть ремонта и чистоту квартиры
У меня такие стол и табуреты были именно на Петровского ещё при Кучме
Органично подходили под ремонт сталинки 28года рядом почти с КоксоХимом
Так что айтишники и продавцы битков и краденых телефонов на рынке возле метро(сейчас повербанки у них лучше идут) не целевая аудитория такой прелести
А непритязательные понаехи,что за тысячу удавятся и им и это за Чикагу пойдёт, очевидно разъехались по причине роста экономики в целом и рынка труда в Киеве в частности
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 03:44

  барабашов написав:У меня такие стол и табуреты были именно на Петровского ещё при Кучме
в 2007 когда я переехал на работу в Днепр с квартирами была вообще беда, 90% рынка аренды были убитые варианты с ремонтом из брежневского совка. При этом их было реально много. На остальные 10% ценник был как в НЙ. А в башнях наверное и дороже. Приходилось выкручиваться, в арендованной квартире я сам делал ремонт, хозяин (известный валютчик, которого потом замочили возле ДИИТа) ни разу не посетил её за весь период аренды, и состоянием вообще не интересовался. Арендаторы сами делали ремонты и передавали ключи друг другу. Местная специфика - аренда бизнесом не считалась, лишних квартир было много.

Ещё в Днепре я видел огромные пустые админздания 9этажей не работающих заводов. Наша организация арендовала в таком офис. Мы с девочками по приколу бродили по остальным этажам, типа квеста. Охраны не было, только на проходной. Почти заброшка, окна были и лифты и даже отопление работало.

Так что вы жизни не видели)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 04:36

Прикол

на 1м фото прикольное авто
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/taun ... QgJKS.html
vitaliian
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Повідомлень: 15947
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
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