Додано: Суб 31 гру, 2022 03:44

барабашов написав: У меня такие стол и табуреты были именно на Петровского ещё при Кучме У меня такие стол и табуреты были именно на Петровского ещё при Кучме

в 2007 когда я переехал на работу в Днепр с квартирами была вообще беда, 90% рынка аренды были убитые варианты с ремонтом из брежневского совка. При этом их было реально много. На остальные 10% ценник был как в НЙ. А в башнях наверное и дороже. Приходилось выкручиваться, в арендованной квартире я сам делал ремонт, хозяин (известный валютчик, которого потом замочили возле ДИИТа) ни разу не посетил её за весь период аренды, и состоянием вообще не интересовался. Арендаторы сами делали ремонты и передавали ключи друг другу. Местная специфика - аренда бизнесом не считалась, лишних квартир было много.Ещё в Коломойске я видел огромные пустые админздания 9этажей не работающих заводов. Наша организация арендовала в таком офис. Мы с девочками по приколу бродили по остальным этажам, типа квеста. Охраны не было, только на проходной. Почти заброшка, окна были и лифты и даже отопление работало.Так что вы жизни не видели)