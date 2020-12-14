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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 гру, 2022 03:34
vitaliian
Фото кухни выдают свежесть ремонта и чистоту квартиры
У меня такие стол и табуреты были именно на Петровского ещё при Кучме
Органично подходили под ремонт сталинки 28года рядом почти с КоксоХимом
Так что айтишники и продавцы битков и краденых телефонов на рынке возле метро(сейчас повербанки у них лучше идут) не целевая аудитория такой прелести
А непритязательные понаехи,что за тысячу удавятся и им и это за Чикагу пойдёт, очевидно разъехались по причине роста экономики в целом и рынка труда в Киеве в частности
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барабашов
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Додано: Суб 31 гру, 2022 03:44
барабашов написав:
У меня такие стол и табуреты были именно на Петровского ещё при Кучме
в 2007 когда я переехал на работу в Днепр с квартирами была вообще беда, 90% рынка аренды были убитые варианты с ремонтом из брежневского совка. При этом их было реально много. На остальные 10% ценник был как в НЙ. А в башнях наверное и дороже. Приходилось выкручиваться, в арендованной квартире я сам делал ремонт, хозяин (известный валютчик, которого потом замочили возле ДИИТа) ни разу не посетил её за весь период аренды, и состоянием вообще не интересовался. Арендаторы сами делали ремонты и передавали ключи друг другу. Местная специфика - аренда бизнесом не считалась, лишних квартир было много.
Ещё в Коломойске я видел огромные пустые админздания 9этажей не работающих заводов. Наша организация арендовала в таком офис. Мы с девочками по приколу бродили по остальным этажам, типа квеста. Охраны не было, только на проходной. Почти заброшка, окна были и лифты и даже отопление работало.
Так что вы жизни не видели)
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 31 гру, 2022 05:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 31 гру, 2022 04:36
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vitaliian
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Додано: Суб 31 гру, 2022 07:35
UA написав:
Звонить пробовал?
Слишком дешевые варианты в 99,99% замануха.
"Чукча не зв'язківець, чукча письменник"!
Флудьор, за сучасною термінологією
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 31 гру, 2022 08:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 31 гру, 2022 07:36
Середній показник вартості квадратного метра житла у Києві з початку війни зріс на 5,3% - з $1600 до $1685, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Фонді держмайна (ФДМ).
Альтернативна реальність?
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Ромасик
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_Klim
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