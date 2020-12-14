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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10582105831058410585>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 155
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
15%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
10%
15
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 03:34

vitaliian
Фото кухни выдают свежесть ремонта и чистоту квартиры
У меня такие стол и табуреты были именно на Петровского ещё при Кучме
Органично подходили под ремонт сталинки 28года рядом почти с КоксоХимом
Так что айтишники и продавцы битков и краденых телефонов на рынке возле метро(сейчас повербанки у них лучше идут) не целевая аудитория такой прелести
А непритязательные понаехи,что за тысячу удавятся и им и это за Чикагу пойдёт, очевидно разъехались по причине роста экономики в целом и рынка труда в Киеве в частности
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 03:44

  барабашов написав:У меня такие стол и табуреты были именно на Петровского ещё при Кучме
в 2007 когда я переехал на работу в Днепр с квартирами была вообще беда, 90% рынка аренды были убитые варианты с ремонтом из брежневского совка. При этом их было реально много. На остальные 10% ценник был как в НЙ. А в башнях наверное и дороже. Приходилось выкручиваться, в арендованной квартире я сам делал ремонт, хозяин (известный валютчик, которого потом замочили возле ДИИТа) ни разу не посетил её за весь период аренды, и состоянием вообще не интересовался. Арендаторы сами делали ремонты и передавали ключи друг другу. Местная специфика - аренда бизнесом не считалась, лишних квартир было много.

Ещё в Коломойске я видел огромные пустые админздания 9этажей не работающих заводов. Наша организация арендовала в таком офис. Мы с девочками по приколу бродили по остальным этажам, типа квеста. Охраны не было, только на проходной. Почти заброшка, окна были и лифты и даже отопление работало.

Так что вы жизни не видели)
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 31 гру, 2022 05:56, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 07:36

Середній показник вартості квадратного метра житла у Києві з початку війни зріс на 5,3% - з $1600 до $1685, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Фонді держмайна (ФДМ).
Альтернативна реальність?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:44

  Ромасик написав:
Середній показник вартості квадратного метра житла у Києві з початку війни зріс на 5,3% - з $1600 до $1685, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Фонді держмайна (ФДМ).
Альтернативна реальність?

А якім боком ФДМУ взагалі до житла?! 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:59

  UA написав:
  Ромасик написав:
В Киеве уже практически столько же людей, как и до вторжения РФ, заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью Spiegel.

"Мы считаем, сколько сотовых телефонов используется. Перед войной здесь было 3,8 миллиона человек, в марте меньше миллиона, в июле два, два с половиной миллиона, теперь 3,6 миллиона. 300 тысяч из них являются зарегистрированными переселенцами из других регионов страны. Город переполнен", - заявил Кличко.
Но метро умудряется возить с интервалами 10 минут и закрытым 1 выходом. С нерабочими трамваями и троллейбусами.

Граждане накупили мобильных модемов и позапихивали туда свежекупленные СИМ карты.

В мене 5 телефонів та 5 СІМ карт.
Ще замовив модем на аліекспресі, щоб не телефон висів на шнкурку як LTE модем.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 10:05

  vitaliian написав:на 1м фото прикольное авто
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/taunhaus-v-zhilom-zakrytom-komplekse-s-basseynom-130-m2-IDQgJKS.html

танхауси копають дно
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 10:29

  Bolt написав:
  Ромасик написав:
Середній показник вартості квадратного метра житла у Києві з початку війни зріс на 5,3% - з $1600 до $1685, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Фонді держмайна (ФДМ).
Альтернативна реальність?

А якім боком ФДМУ взагалі до житла?! 😎

Є підозра, що вони причетні до оціночної вартості майна.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 10:31

  flyman написав:В мене 5 телефонів та 5 СІМ карт.
Ще замовив модем на аліекспресі, щоб не телефон висів на шнкурку як LTE модем.

То ви мажор, батенька
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 10:33

  Bolt написав:
  Ромасик написав:
Середній показник вартості квадратного метра житла у Києві з початку війни зріс на 5,3% - з $1600 до $1685, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Фонді держмайна (ФДМ).
Альтернативна реальність?

А якім боком ФДМУ взагалі до житла?! 😎

При продажі квартири йдете до оцінювача, який робить ту оцінку для нотаріуса, і вводить дані про вартість квартири в реєстр ФДМУ.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 10:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
  flyman написав:В мене 5 телефонів та 5 СІМ карт.
Ще замовив модем на аліекспресі, щоб не телефон висів на шнкурку як LTE модем.

То ви мажор, батенька

Впевнений, що всі 5 сильно б/у з олх і разом дешевше ніж один середній китаєць :)
Faceless
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