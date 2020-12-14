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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 гру, 2022 10:35
flyman написав:
танхауси копають дно
Навіть не знаю. За ці кошти хіба Кавалірку без штор в Славутичі купити можна.
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Ромасик
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Додано: Суб 31 гру, 2022 10:43
UA написав: Успіх написав:
Трешь, угар и содомия
Это чувак про ремонты в настоящее время
Нарешті подивився відос. Каже через 8-9 років ціни повернуться на місце. Принаймні попереднього разу так було.
Не бачу причин для хвилювання.
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Додано: Суб 31 гру, 2022 11:03
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 31 гру, 2022 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 31 гру, 2022 11:07
flyman написав: Ромасик написав:
В Киеве уже практически столько же людей, как и до вторжения РФ, заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью Spiegel.
"Мы считаем, сколько сотовых телефонов используется. Перед войной здесь было 3,8 миллиона человек, в марте меньше миллиона, в июле два, два с половиной миллиона, теперь 3,6 миллиона. 300 тысяч из них являются зарегистрированными переселенцами из других регионов страны. Город переполнен", - заявил Кличко.
В мене 5 телефонів та 5 СІМ карт.
Ще замовив модем на аліекспресі, щоб не телефон висів на шнкурку як LTE модем.
Будемо вважати, що педалік бере диференціал правильно.
Станом на початок 2022 року українські мобільні оператори обслуговували 50 млн. абонентів. Із січня по лютий зменшення кількості активних абонентів спостерігалося на рівні 1 млн. щомісяця, а за літні місяці бачимо відносно сталий рівень абонентської бази мобільних операторів - близько 44 млн.
Vodafone Ukraine по итогам 2021 года имел 18,9 млн сим-карт. Но по результатам шести месяцев 2022 года абонентская база составляла 16,6 млн. Таким образом, она уменьшилась на 2,3 млн сим-карт.
Lifecell в конце 2021 года имел 9,2 млн активных клиентов. По результатам 6 месяцев 2022 года — 8,4 млн сим-карт. Падение — 0,8 млн.
Киевстар заканчивал 2021 год с показателем 26,2 млн сим-карт. А по результатам полугодия показал цифру 24,8 млн. Таким образом, абонентская база уменьшилась на 1,4 млн симкарт за полгода.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Суб 31 гру, 2022 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
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