UA а ПОХ?
Є хоч одна локація для простих смертних?
В центрі будиночки маленькі, ще й мабуть газифіковані, тому не жалко, особливого навантаження на енергосистему не здійснюють.
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Додано: Суб 31 гру, 2022 12:23
UA а ПОХ?
Є хоч одна локація для простих смертних?
В центрі будиночки маленькі, ще й мабуть газифіковані, тому не жалко, особливого навантаження на енергосистему не здійснюють.
Додано: Суб 31 гру, 2022 12:29
Додано: Суб 31 гру, 2022 12:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Крім того мешканці переважно в Монако.
А з усім центром ви лукавите. На ярославому валу точно відключають.
Та і банкова є в графіку...
Додано: Суб 31 гру, 2022 12:53
На неотключаемые дома тоже есть график.
И что? Светятся 24/7
Яр Вал это уже граница неотключаемой территории Центра, там могут и отключать.
На Шота Руставели есть стоматология Печерского района
Там установлено - 0 (нуль) генераторов. Они не нужны.
Съездите такую же районную стоматологию на Оболонь, там стоит - весит штук 40 генераторов. Жители окрестных домов уже потравились выхлопными газами и сходят сума от от рева их работы.
Додано: Суб 31 гру, 2022 13:02
Додано: Суб 31 гру, 2022 13:08
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