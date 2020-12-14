UA а ПОХ?
Є хоч одна локація для простих смертних?
В центрі будиночки маленькі, ще й мабуть газифіковані, тому не жалко, особливого навантаження на енергосистему не здійснюють.
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Додано: Суб 31 гру, 2022 12:23
UA а ПОХ?
Є хоч одна локація для простих смертних?
В центрі будиночки маленькі, ще й мабуть газифіковані, тому не жалко, особливого навантаження на енергосистему не здійснюють.
Додано: Суб 31 гру, 2022 12:29
Додано: Суб 31 гру, 2022 12:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Крім того мешканці переважно в Монако.
А з усім центром ви лукавите. На ярославому валу точно відключають.
Та і банкова є в графіку...
Додано: Суб 31 гру, 2022 12:53
На неотключаемые дома тоже есть график.
И что? Светятся 24/7
Яр Вал это уже граница неотключаемой территории Центра, там могут и отключать.
На Шота Руставели есть стоматология Печерского района
Там установлено - 0 (нуль) генераторов. Они не нужны.
Съездите такую же районную стоматологию на Оболонь, там стоит - весит штук 40 генераторов. Жители окрестных домов уже потравились выхлопными газами и сходят сума от от рева их работы.
Додано: Суб 31 гру, 2022 13:02
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 31 гру, 2022 13:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 31 гру, 2022 13:08
Додано: Суб 31 гру, 2022 13:45
В мене також.
Я не зміг би там жити.
Стараюсь не бувати там.
Тим більше, що там немає нічого цікавого.
Для себе колись купив квартиру-"сталінку" в Печерському районі, на 3-му поверсі. Недалеко від метро, пішки 7 хв. Чудово себе зарекомендувала і в мирний, і в воєнний час. Донині задоволений.
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:15
Странно, не так давно помню было сообщение от Вас, где говорилось что без света пешком ходите на какой-то высокий этаж в своем новострое
Додано: Нед 01 січ, 2023 09:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Рік розпочався, а падіння цін по бомберу не очікується:
Додано: Нед 01 січ, 2023 09:58
уточнення: "у ВП в новонедобудовах",
хоча і робіт там теж не очікується.
А очікується рік тотального зубожіння.
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