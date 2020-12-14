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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10584105851058610587>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 155
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
15%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
10%
15
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:23

UA а ПОХ?
Є хоч одна локація для простих смертних?
В центрі будиночки маленькі, ще й мабуть газифіковані, тому не жалко, особливого навантаження на енергосистему не здійснюють.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:29

  Ромасик написав:UA а ПОХ?
Є хоч одна локація для простих смертних?
В центрі будиночки маленькі, ще й мабуть газифіковані, тому не жалко, особливого навантаження на енергосистему не здійснюють.

У меня начинает болеть голова на ПОХе.
Стараюсь избегать этой местности.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:UA а ПОХ?
Є хоч одна локація для простих смертних?
В центрі будиночки маленькі, ще й мабуть газифіковані, тому не жалко, особливого навантаження на енергосистему не здійснюють.
Крім того мешканці переважно в Монако.

А з усім центром ви лукавите. На ярославому валу точно відключають.

Та і банкова є в графіку...
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Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:53

  Ромасик написав:
Ромасик написав:UA а ПОХ?
Є хоч одна локація для простих смертних?
В центрі будиночки маленькі, ще й мабуть газифіковані, тому не жалко, особливого навантаження на енергосистему не здійснюють.
Крім того мешканці переважно в Монако.

А з усім центром ви лукавите. На ярославому валу точно відключають.

Та і банкова є в графіку...
Зображення

На неотключаемые дома тоже есть график.
И что? Светятся 24/7
Яр Вал это уже граница неотключаемой территории Центра, там могут и отключать.

На Шота Руставели есть стоматология Печерского района
Там установлено - 0 (нуль) генераторов. Они не нужны.
Съездите такую же районную стоматологию на Оболонь, там стоит - весит штук 40 генераторов. Жители окрестных домов уже потравились выхлопными газами и сходят сума от от рева их работы.
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 13:02

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Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 31 гру, 2022 13:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 13:08

  барабашов написав:Ромасик
ИНТЕРЕСНО, а шпиль на Кловском отключают или нет?
Там же этажей под 50 вроде? И как пешочком небедные собственники доходят до своих видовых аппартов?

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 13:45

  UA написав:
  Ромасик написав:UA а ПОХ?
Є хоч одна локація для простих смертних?
В центрі будиночки маленькі, ще й мабуть газифіковані, тому не жалко, особливого навантаження на енергосистему не здійснюють.

У меня начинает болеть голова на ПОХе.
Стараюсь избегать этой местности.

В мене також.
Я не зміг би там жити.
Стараюсь не бувати там.
Тим більше, що там немає нічого цікавого.

Для себе колись купив квартиру-"сталінку" в Печерському районі, на 3-му поверсі. Недалеко від метро, пішки 7 хв. Чудово себе зарекомендувала і в мирний, і в воєнний час. Донині задоволений.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:15

  Frant написав:
Для себе колись купив квартиру-"сталінку" в Печерському районі, на 3-му поверсі. Недалеко від метро, пішки 7 хв. Чудово себе зарекомендувала і в мирний, і в воєнний час. Донині задоволений.

Странно, не так давно помню было сообщение от Вас, где говорилось что без света пешком ходите на какой-то высокий этаж в своем новострое
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 09:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Рік розпочався, а падіння цін по бомберу не очікується:
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... 2023-01-01
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 09:58

  remark написав:Рік розпочався, а падіння цін по бомберу не очікується:
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... 2023-01-01

уточнення: "у ВП в новонедобудовах",
хоча і робіт там теж не очікується.
А очікується рік тотального зубожіння.
flyman
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