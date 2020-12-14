Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 січ, 2023 10:16
flyman написав:
уточнення: "у ВП в новонедобудовах",
хоча і робіт там теж не очікується.
А очікується рік тотального зубожіння.
Чи не ці хлопці скиглять про зубожіння:
https://dou.ua/lenta/articles/ratings-2 ... ent_pinned
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Додано: Нед 01 січ, 2023 10:24
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Додано: Нед 01 січ, 2023 11:02
Флайман, ви Адвокат Права читаєта бачу. Зубожіння залежить від строків війни. І падіння цін на нерухомість теж.
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Додано: Нед 01 січ, 2023 11:34
І де ріст? Первинка останній місяць мінус 1%, вторинка мінус 0,65% (в дол. США по 36,6).
Якщо рахувати по реальному курсу - додайте ще 10%.
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