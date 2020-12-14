RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10584105851058610587

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 155
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
15%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
10%
15
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 10:16

  flyman написав:
  remark написав:Рік розпочався, а падіння цін по бомберу не очікується:
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... 2023-01-01

уточнення: "у ВП в новонедобудовах",
хоча і робіт там теж не очікується.
А очікується рік тотального зубожіння.


Чи не ці хлопці скиглять про зубожіння:
https://dou.ua/lenta/articles/ratings-2 ... ent_pinned
remark
 
Повідомлень: 955
З нами з: 25.12.15
Подякував: 163 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 10:24

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15959
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2952 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 11:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Флайман, ви Адвокат Права читаєта бачу. Зубожіння залежить від строків війни. І падіння цін на нерухомість теж.
prosecutor
 
Повідомлень: 265
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 11:34

  remark написав:Рік розпочався, а падіння цін по бомберу не очікується:
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... 2023-01-01

І де ріст? Первинка останній місяць мінус 1%, вторинка мінус 0,65% (в дол. США по 36,6).
Якщо рахувати по реальному курсу - додайте ще 10%.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7140
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 1504 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10584105851058610587
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Biba, Bolt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2342, 2343, 2344
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23432 15226663
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 гру, 2022 12:24
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4990569
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5074
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2214)
01.01.2023 11:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.