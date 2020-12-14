Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
prosecutor написав:Флайман, ви Адвокат Права читаєта бачу. Зубожіння залежить від строків війни. І падіння цін на нерухомість теж.
я читаю пости Віталіана, а що Адвокат Права це його друге ім"я? до речі, його зраду вже підчтистили, так що КРЖН будєттокадаражать, ні цента назад, ЯГ прєлєсть з плінтусами 500куєвро Обміняю кавалірки в нахалбуді ПС в пішій доступності ШРТ КРЖН на кавалірки недалеко від віденського метро, не встигаю відмовляти і переставляти ціну вверх