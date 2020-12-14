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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10584105851058610587

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 155
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
15%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
10%
15
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 10:16

  flyman написав:
  remark написав:Рік розпочався, а падіння цін по бомберу не очікується:
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... 2023-01-01

уточнення: "у ВП в новонедобудовах",
хоча і робіт там теж не очікується.
А очікується рік тотального зубожіння.


Чи не ці хлопці скиглять про зубожіння:
https://dou.ua/lenta/articles/ratings-2 ... ent_pinned
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 10:24

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 11:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Флайман, ви Адвокат Права читаєта бачу. Зубожіння залежить від строків війни. І падіння цін на нерухомість теж.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 11:34

  remark написав:Рік розпочався, а падіння цін по бомберу не очікується:
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... 2023-01-01

І де ріст? Первинка останній місяць мінус 1%, вторинка мінус 0,65% (в дол. США по 36,6).
Якщо рахувати по реальному курсу - додайте ще 10%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 11:52

Арендаторы с лб едут к UA на просмотр квартиры

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 13:06

  prosecutor написав:Флайман, ви Адвокат Права читаєта бачу. Зубожіння залежить від строків війни. І падіння цін на нерухомість теж.

я читаю пости Віталіана, а що Адвокат Права це його друге ім"я?
до речі, його зраду вже підчтистили,
так що КРЖН будєттокадаражать, ні цента назад,
ЯГ прєлєсть з плінтусами 500куєвро
Обміняю кавалірки в нахалбуді ПС в пішій доступності ШРТ КРЖН на кавалірки недалеко від віденського метро,
не встигаю відмовляти і переставляти ціну вверх
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 13:17

  vitaliian написав:Зображення

А ти Новий Рік з Різдвом не переплутав ?
Чи тобі все одно?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 13:34

pesikot я что где то дописал что это новый год? Поменьше фантазируй. Это праздничная картинка без привязки к датам и твоим скрытым смыслам.
vitaliian
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