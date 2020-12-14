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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10583105841058510586

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 155
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
15%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
10%
15
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:15

  Frant написав:
Для себе колись купив квартиру-"сталінку" в Печерському районі, на 3-му поверсі. Недалеко від метро, пішки 7 хв. Чудово себе зарекомендувала і в мирний, і в воєнний час. Донині задоволений.

Странно, не так давно помню было сообщение от Вас, где говорилось что без света пешком ходите на какой-то высокий этаж в своем новострое
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 09:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Рік розпочався, а падіння цін по бомберу не очікується:
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... 2023-01-01
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 10:16

  flyman написав:
  remark написав:Рік розпочався, а падіння цін по бомберу не очікується:
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... 2023-01-01

уточнення: "у ВП в новонедобудовах",
хоча і робіт там теж не очікується.
А очікується рік тотального зубожіння.


Чи не ці хлопці скиглять про зубожіння:
https://dou.ua/lenta/articles/ratings-2 ... ent_pinned
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 11:34

  remark написав:Рік розпочався, а падіння цін по бомберу не очікується:
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... 2023-01-01

І де ріст? Первинка останній місяць мінус 1%, вторинка мінус 0,65% (в дол. США по 36,6).
Якщо рахувати по реальному курсу - додайте ще 10%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 15:26

  Damien написав:
  Frant написав:
Для себе колись купив квартиру-"сталінку" в Печерському районі, на 3-му поверсі. Недалеко від метро, пішки 7 хв. Чудово себе зарекомендувала і в мирний, і в воєнний час. Донині задоволений.

Странно, не так давно помню было сообщение от Вас, где говорилось что без света пешком ходите на какой-то высокий этаж в своем новострое

утренний поДход
там заветный графинчик)
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 18:20

  remark написав:Рік розпочався, а падіння цін по бомберу не очікується:
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... 2023-01-01

Год начался с температурных рекордов
‼🌡В Україні рекорд

Удень 1 січня в Києві і багатьох інших містах і селах України зафіксований температурний рекорд за всі роки наукового спостереження. Удень, аж до заходу сонця, за даними різних погодних сайтів (зокрема, Accuweather), температура в столиці України сягала 13 або й 14 градусів за Цельсієм.

Попередній температурний рекорд, +11,1 градуса за Цельсієм, був зафіксований у 1991 році.
к весне на кржн будет жарко
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 18:25

  Прохожий написав:
  Damien написав:
  Frant написав:
Для себе колись купив квартиру-"сталінку" в Печерському районі, на 3-му поверсі. Недалеко від метро, пішки 7 хв. Чудово себе зарекомендувала і в мирний, і в воєнний час. Донині задоволений.

Странно, не так давно помню было сообщение от Вас, где говорилось что без света пешком ходите на какой-то высокий этаж в своем новострое

утренний поДход
там заветный графинчик)

Девочка, не оффтопь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 18:42

  remark написав:Рік розпочався, а падіння цін по бомберу не очікується:
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... 2023-01-01

Падіння не буде. Треба із цим змиритись. Одна з причин: я готовий інвестувати в Рибальській па1000 (в 2015му я інвестувати готовий не був). Такий індекс AirMax Composit VIX.
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