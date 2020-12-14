Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав: Для себе колись купив квартиру-"сталінку" в Печерському районі, на 3-му поверсі. Недалеко від метро, пішки 7 хв. Чудово себе зарекомендувала і в мирний, і в воєнний час. Донині задоволений.
Странно, не так давно помню было сообщение от Вас, где говорилось что без света пешком ходите на какой-то высокий этаж в своем новострое
Frant написав: Для себе колись купив квартиру-"сталінку" в Печерському районі, на 3-му поверсі. Недалеко від метро, пішки 7 хв. Чудово себе зарекомендувала і в мирний, і в воєнний час. Донині задоволений.
Странно, не так давно помню было сообщение от Вас, где говорилось что без света пешком ходите на какой-то высокий этаж в своем новострое
Удень 1 січня в Києві і багатьох інших містах і селах України зафіксований температурний рекорд за всі роки наукового спостереження. Удень, аж до заходу сонця, за даними різних погодних сайтів (зокрема, Accuweather), температура в столиці України сягала 13 або й 14 градусів за Цельсієм.
Попередній температурний рекорд, +11,1 градуса за Цельсієм, був зафіксований у 1991 році.
Удень 1 січня в Києві і багатьох інших містах і селах України зафіксований температурний рекорд за всі роки наукового спостереження. Удень, аж до заходу сонця, за даними різних погодних сайтів (зокрема, Accuweather), температура в столиці України сягала 13 або й 14 градусів за Цельсієм.
Попередній температурний рекорд, +11,1 градуса за Цельсієм, був зафіксований у 1991 році.
к весне на кржн будет жарко
Не надо нам второй раз в жизни пройти и повторить 91й Хотя если в раше он сменится 92м а потом и 93м это будет интересно посмотреть Из-за забора через прицел