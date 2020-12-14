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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 січ, 2023 20:55
UA написав: Ромасик написав:UA
а ПОХ?
Є хоч одна локація для простих смертних?
В центрі будиночки маленькі, ще й мабуть газифіковані, тому не жалко, особливого навантаження на енергосистему не здійснюють.
У меня начинает болеть голова на ПОХе.
Стараюсь избегать этой местности.
Ось і культовий хрущик, який не змогли відключити. А будинків 11 і 15 взагалі в базі немає.
У вас голова не болить, коли там перебуваєте?
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Додано: Нед 01 січ, 2023 20:56
vitaliian написав: airmax78 написав:
Падіння не буде. Треба із цим змиритись. Одна з причин: я готовий інвестувати в Рибальській па1000 (в 2015му я інвестувати готовий не був). Такий індекс AirMax Composit VIX.
Берите галактику. С верхних этажей до космоса не далеко.
І ШРТ поруч
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