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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10584105851058610587

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 155
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
15%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
10%
15
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  Ромасик написав:UA а ПОХ?
Є хоч одна локація для простих смертних?
В центрі будиночки маленькі, ще й мабуть газифіковані, тому не жалко, особливого навантаження на енергосистему не здійснюють.

У меня начинает болеть голова на ПОХе.
Стараюсь избегать этой местности.
Ось і культовий хрущик, який не змогли відключити. А будинків 11 і 15 взагалі в базі немає.

У вас голова не болить, коли там перебуваєте?Зображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  airmax78 написав:
  remark написав:Рік розпочався, а падіння цін по бомберу не очікується:
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... 2023-01-01

Падіння не буде. Треба із цим змиритись. Одна з причин: я готовий інвестувати в Рибальській па1000 (в 2015му я інвестувати готовий не був). Такий індекс AirMax Composit VIX.

Берите галактику. С верхних этажей до космоса не далеко.
І ШРТ поруч
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 21:15

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:
  remark написав:Рік розпочався, а падіння цін по бомберу не очікується:
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... 2023-01-01

Падіння не буде. Треба із цим змиритись. Одна з причин: я готовий інвестувати в Рибальській па1000 (в 2015му я інвестувати готовий не був). Такий індекс AirMax Composit VIX.

Берите галактику. С верхних этажей до космоса не далеко
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/metro-l ... MLioM.html
А рыбальский это ж остров, к нему ещё лодка и ласты надо.

Маланюка 31 отримав сертифікат на минулому тижні.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:04

  vitaliian написав:Кто тут говорил, что нижние этажи с газом пошли резко вверх? Мечтатели.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dvuhkom ... QBamr.html

Объява оказалась фейком.
Я звонил.
Эта забронирована, но есть другая... правда по другой цене.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:12

  UA написав:
  vitaliian написав:Кто тут говорил, что нижние этажи с газом пошли резко вверх? Мечтатели.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dvuhkom ... QBamr.html

Объява оказалась фейком.
Я звонил.
Эта забронирована, но есть другая... правда по другой цене.

Вот, а другие арендодатели смотрят что дёшево, и сами ставят низкую цену, а потом обвал обвал. Прэлэсть за 500 уе у Макса не снимают, птамуш у Марины такая же за 150. Завтра сам позвоню, если фейк наваляю им вежливостей по телефону.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:17

  Ромасик написав:
UA написав:
  Ромасик написав:UA а ПОХ?
Є хоч одна локація для простих смертних?
В центрі будиночки маленькі, ще й мабуть газифіковані, тому не жалко, особливого навантаження на енергосистему не здійснюють.

У меня начинает болеть голова на ПОХе.
Стараюсь избегать этой местности.
Ось і культовий хрущик, який не змогли відключити. А будинків 11 і 15 взагалі в базі немає.

У вас голова не болить, коли там перебуваєте?Зображення

Деда Лукьяна не отключают.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:20

  vitaliian написав:
  UA написав:
  vitaliian написав:Кто тут говорил, что нижние этажи с газом пошли резко вверх? Мечтатели.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dvuhkom ... QBamr.html

Объява оказалась фейком.
Я звонил.
Эта забронирована, но есть другая... правда по другой цене.

Вот, а другие арендодатели смотрят что дёшево, и сами ставят низкую цену, а потом обвал обвал. Прэлэсть за 500 уе у Макса не снимают, птамуш у Марины такая же за 150. Завтра сам позвоню, если фейк наваляю им вежливостей по телефону.

Поздно. Уже пишет, что не доступно.
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:25

Как ковалась Победа

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2017
Как думаете, сбушник за проведенную спецоперацию достоин награды?
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