Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 січ, 2023 20:55
UA написав: Ромасик написав: UA
а ПОХ?
Є хоч одна локація для простих смертних?
В центрі будиночки маленькі, ще й мабуть газифіковані, тому не жалко, особливого навантаження на енергосистему не здійснюють.
У меня начинает болеть голова на ПОХе.
Стараюсь избегать этой местности.
Ось і культовий хрущик, який не змогли відключити. А будинків 11 і 15 взагалі в базі немає.
У вас голова не болить, коли там перебуваєте?
Ромасик
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Додано: Нед 01 січ, 2023 20:56
vitaliian написав: airmax78 написав:
Падіння не буде. Треба із цим змиритись. Одна з причин: я готовий інвестувати в Рибальській па1000 (в 2015му я інвестувати готовий не був). Такий індекс AirMax Composit VIX.
Берите галактику. С верхних этажей до космоса не далеко.
І ШРТ поруч
Ромасик
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Додано: Нед 01 січ, 2023 21:15
vitaliian написав: airmax78 написав:
Падіння не буде. Треба із цим змиритись. Одна з причин: я готовий інвестувати в Рибальській па1000 (в 2015му я інвестувати готовий не був). Такий індекс AirMax Composit VIX.
Берите галактику. С верхних этажей до космоса не далеко
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/metro-l ... MLioM.html
А рыбальский это ж остров, к нему ещё лодка и ласты надо.
Маланюка 31 отримав сертифікат на минулому тижні.
gonchik74
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Додано: Нед 01 січ, 2023 22:04
Объява оказалась фейком.
Я звонил.
Эта забронирована, но есть другая... правда по другой цене.
UA
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Додано: Нед 01 січ, 2023 22:12
UA написав:
Объява оказалась фейком.
Я звонил.
Эта забронирована, но есть другая... правда по другой цене.
Вот, а другие арендодатели смотрят что дёшево, и сами ставят низкую цену, а потом обвал обвал. Прэлэсть за 500 уе у Макса не снимают, птамуш у Марины такая же за 150. Завтра сам позвоню, если фейк наваляю им вежливостей по телефону.
vitaliian
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Додано: Нед 01 січ, 2023 22:17
Ромасик написав: UA написав: Ромасик написав: UA
а ПОХ?
Є хоч одна локація для простих смертних?
В центрі будиночки маленькі, ще й мабуть газифіковані, тому не жалко, особливого навантаження на енергосистему не здійснюють.
У меня начинает болеть голова на ПОХе.
Стараюсь избегать этой местности.
Ось і культовий хрущик, який не змогли відключити. А будинків 11 і 15 взагалі в базі немає.
У вас голова не болить, коли там перебуваєте?
Деда Лукьяна не отключают.
UA
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Додано: Нед 01 січ, 2023 22:20
vitaliian написав: UA написав:
Объява оказалась фейком.
Я звонил.
Эта забронирована, но есть другая... правда по другой цене.
Вот, а другие арендодатели смотрят что дёшево, и сами ставят низкую цену, а потом обвал обвал. Прэлэсть за 500 уе у Макса не снимают, птамуш у Марины такая же за 150. Завтра сам позвоню, если фейк наваляю им вежливостей по телефону.
Поздно. Уже пишет, что не доступно.
Bolt
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Додано: Нед 01 січ, 2023 22:25
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2017
Как думаете, сбушник за проведенную спецоперацию достоин награды?
UA
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