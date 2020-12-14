Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Объява оказалась фейком. Я звонил. Эта забронирована, но есть другая... правда по другой цене.
Вот, а другие арендодатели смотрят что дёшево, и сами ставят низкую цену, а потом обвал обвал. Прэлэсть за 500 уе у Макса не снимают, птамуш у Марины такая же за 150. Завтра сам позвоню, если фейк наваляю им вежливостей по телефону.
А в чём смысл спецоперации? ТТ сейчас дешевле чем 5,5лет назад за метр? Его никогда не введут в эксплуатацию? Там рядом £йр что то за биток писал, входить-невходить, сколько б он сэкономил, не бУхая деньгУ в плинтусА, если б тогда его купил? Тогда курс 4тыс где то был?
А в чём смысл спецоперации? ТТ сейчас дешевле чем 5,5лет назад за метр? Его никогда не введут в эксплуатацию? Там рядом £йр что то за биток писал, входить-невходить, сколько б он сэкономил, не бУхая деньгУ в плинтусА, если б тогда его купил? Тогда курс 4тыс где то был?
5,5 лет назад сбушники были заняты полезным делом. А сейчас какая то война мешает уважаемым коррупционерам встать в очередь, чтобы приобрести дефицитную квартирку в модном доме.
ПС Хорошо что командующего ПВО не привлек для выхода на ОП