|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 січ, 2023 00:45
vitaliian написав:
Если у вас осталась старая советская мебель не спешите выбрасывать, из нее можно сделать шикарный пол под натуральный паркет
Ощущение, что вы с Ирпеня переехали в Австрию. Стали великодушными и спокойными. Видно, что всегда есть свет. Наверное, также каждый день горячие ванные принимаете?
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 1019
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 316 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 січ, 2023 00:53
Завтра зробимо ріаліті чек по Одесі: готовий будинок, квартира від забудовника. До війни ціна десь в районі 1300-1400 за метр. Подивимось що змінилось (Одеса - зібрала джек-пот: море заміноване, з електроенергією проблеми. А тут башта 30 поверхів, що позиціонується як будинок у моря).
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41615
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 953 раз.
- Подякували: 5124 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 02 січ, 2023 00:55
Grand Touring написав: vitaliian написав:
Если у вас осталась старая советская мебель не спешите выбрасывать, из нее можно сделать шикарный пол под натуральный паркет
Ощущение, что вы с Ирпеня переехали в Австрию. Стали великодушными и спокойными. Видно, что всегда есть свет. Наверное, также каждый день горячие ванные принимаете?
В Австрії гарячу ванну не можуть собі дозволити навіть мільйонери.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41615
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 953 раз.
- Подякували: 5124 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 02 січ, 2023 01:01
В ВБ тоже самое, а ещё в духовке что-то подогреть
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 1019
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 316 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23434
|15249955
|
|
|1117
|4990876
|
|
|3
|5077
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|