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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10585105861058710588

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 155
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
15%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
10%
15
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 00:23

Если у вас осталась старая советская мебель не спешите выбрасывать, из нее можно сделать шикарный пол под натуральный паркет
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 00:45

  vitaliian написав:Если у вас осталась старая советская мебель не спешите выбрасывать, из нее можно сделать шикарный пол под натуральный паркет
Ощущение, что вы с Ирпеня переехали в Австрию. Стали великодушными и спокойными. Видно, что всегда есть свет. Наверное, также каждый день горячие ванные принимаете?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 00:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Завтра зробимо ріаліті чек по Одесі: готовий будинок, квартира від забудовника. До війни ціна десь в районі 1300-1400 за метр. Подивимось що змінилось (Одеса - зібрала джек-пот: море заміноване, з електроенергією проблеми. А тут башта 30 поверхів, що позиціонується як будинок у моря).
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 00:55

  Grand Touring написав:
  vitaliian написав:Если у вас осталась старая советская мебель не спешите выбрасывать, из нее можно сделать шикарный пол под натуральный паркет
Ощущение, что вы с Ирпеня переехали в Австрию. Стали великодушными и спокойными. Видно, что всегда есть свет. Наверное, также каждый день горячие ванные принимаете?

В Австрії гарячу ванну не можуть собі дозволити навіть мільйонери.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 01:01

В ВБ тоже самое, а ещё в духовке что-то подогреть
Grand Touring
 
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Подякували: 330 раз.
 
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