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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10586105871058810589>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 155
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
15%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
10%
15
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 00:55

  Grand Touring написав:
  vitaliian написав:Если у вас осталась старая советская мебель не спешите выбрасывать, из нее можно сделать шикарный пол под натуральный паркет
Ощущение, что вы с Ирпеня переехали в Австрию. Стали великодушными и спокойными. Видно, что всегда есть свет. Наверное, также каждый день горячие ванные принимаете?

В Австрії гарячу ванну не можуть собі дозволити навіть мільйонери.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 09:15

  Grand Touring написав:
  vitaliian написав:Если у вас осталась старая советская мебель не спешите выбрасывать, из нее можно сделать шикарный пол под натуральный паркет
Ощущение, что вы с Ирпеня переехали в Австрию. Стали великодушными и спокойными. Видно, что всегда есть свет. Наверное, также каждый день горячие ванные принимаете?

Свет и вода почти всегда. В горячем шампанском не купаюсь, но за гигиеной слежу. В новом году всем адекватным форумчанам желаю мира и приумножить свои м2
  airmax78 написав:В Австрії гарячу ванну не можуть собі дозволити навіть мільйонери.
а небольшое джакузи?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 10:00

  vitaliian написав:
  Grand Touring написав:
  vitaliian написав:Если у вас осталась старая советская мебель не спешите выбрасывать, из нее можно сделать шикарный пол под натуральный паркет
Ощущение, что вы с Ирпеня переехали в Австрию. Стали великодушными и спокойными. Видно, что всегда есть свет. Наверное, также каждый день горячие ванные принимаете?

Свет и вода почти всегда. В горячем шампанском не купаюсь, но за гигиеной слежу. В новом году всем адекватным форумчанам желаю мира и приумножить свои м2
  airmax78 написав:В Австрії гарячу ванну не можуть собі дозволити навіть мільйонери.
а небольшое джакузи?

може таки продати, поки ціна не сильно просіла?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 10:18

  flyman написав:може таки продати, поки ціна не сильно просіла
А когда все вернутся тогда покупай. Это будет дно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 11:07

  airmax78 написав:
  Grand Touring написав:
  vitaliian написав:Если у вас осталась старая советская мебель не спешите выбрасывать, из нее можно сделать шикарный пол под натуральный паркет
Ощущение, что вы с Ирпеня переехали в Австрию. Стали великодушными и спокойными. Видно, что всегда есть свет. Наверное, также каждый день горячие ванные принимаете?

В Австрії гарячу ванну не можуть собі дозволити навіть мільйонери.

В Берлине на Новый год специально снял себе отель с ванной. Лежал и тупо отмокал часами в кипятке, потом жена, потом сын.
И опять по кругу до самого выезда.
Салюты, концерты, музеи - это все такие мелочи. А вот подняться над нищей неотмокшей австрийской толпой - это дорогого стоит.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 11:34

  vitaliian написав:
  flyman написав:може таки продати, поки ціна не сильно просіла
А когда все вернутся тогда покупай. Это будет дно.

Вернуться звідки куди?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 11:35

Новый маркетинговый ход

Продам дворівневу квартиру зі своїм двориком та бензиновим генератором в подарунок

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-ko ... QtyKp.html
  flyman написав:Вернуться звідки куди?
Тебе поименно перечислить кто куда вернется?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 11:42

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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 11:52

  vitaliian написав:
Продам дворівневу квартиру зі своїм двориком та бензиновим генератором в подарунок

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-ko ... QtyKp.html
  flyman написав:Вернуться звідки куди?
Тебе поименно перечислить кто куда вернется?

Ще й зі скарбами Полуботька.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:05

  vitaliian написав:
Продам дворівневу квартиру зі своїм двориком та бензиновим генератором в подарунок

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-ko ... QtyKp.html
  flyman написав:Вернуться звідки куди?
Тебе поименно перечислить кто куда вернется?

Єлєктроопалєння від генератора це лайфхак, точніше лайффак
Особливо сподобалася зона барбєкю на об'єкті та ремонт із скритими плінтусАми
барабашов
 
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