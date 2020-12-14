Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 січ, 2023 00:55
Grand Touring написав: vitaliian написав:
Если у вас осталась старая советская мебель не спешите выбрасывать, из нее можно сделать шикарный пол под натуральный паркет
Ощущение, что вы с Ирпеня переехали в Австрию. Стали великодушными и спокойными. Видно, что всегда есть свет. Наверное, также каждый день горячие ванные принимаете?
В Австрії гарячу ванну не можуть собі дозволити навіть мільйонери.
airmax78
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Додано: Пон 02 січ, 2023 09:15
Grand Touring написав: vitaliian написав:
Если у вас осталась старая советская мебель не спешите выбрасывать, из нее можно сделать шикарный пол под натуральный паркет
Ощущение, что вы с Ирпеня переехали в Австрию. Стали великодушными и спокойными. Видно, что всегда есть свет. Наверное, также каждый день горячие ванные принимаете?
Свет и вода почти всегда. В горячем шампанском не купаюсь, но за гигиеной слежу. В новом году всем адекватным форумчанам желаю мира и приумножить свои м2
airmax78 написав:
В Австрії гарячу ванну не можуть собі дозволити навіть мільйонери.
а небольшое джакузи?
vitaliian
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Додано: Пон 02 січ, 2023 10:00
vitaliian написав: Grand Touring написав: vitaliian написав:
Если у вас осталась старая советская мебель не спешите выбрасывать, из нее можно сделать шикарный пол под натуральный паркет
Ощущение, что вы с Ирпеня переехали в Австрию. Стали великодушными и спокойными. Видно, что всегда есть свет. Наверное, также каждый день горячие ванные принимаете?
Свет и вода почти всегда. В горячем шампанском не купаюсь, но за гигиеной слежу. В новом году всем адекватным форумчанам желаю мира и
приумножить свои м2 airmax78 написав:
В Австрії гарячу ванну не можуть собі дозволити навіть мільйонери.
а небольшое джакузи?
може таки продати, поки ціна не сильно просіла?
flyman
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Додано: Пон 02 січ, 2023 10:18
flyman написав:
може таки продати, поки ціна не сильно просіла
А когда все вернутся тогда покупай. Это будет дно.
vitaliian
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Додано: Пон 02 січ, 2023 11:07
airmax78 написав: Grand Touring написав: vitaliian написав:
Если у вас осталась старая советская мебель не спешите выбрасывать, из нее можно сделать шикарный пол под натуральный паркет
Ощущение, что вы с Ирпеня переехали в Австрию. Стали великодушными и спокойными. Видно, что всегда есть свет. Наверное, также каждый день горячие ванные принимаете?
В Австрії гарячу ванну не можуть собі дозволити навіть мільйонери.
В Берлине на Новый год специально снял себе отель с ванной. Лежал и тупо отмокал часами в кипятке, потом жена, потом сын.
И опять по кругу до самого выезда.
Салюты, концерты, музеи - это все такие мелочи. А вот подняться над нищей неотмокшей австрийской толпой - это дорогого стоит.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 11:34
vitaliian написав: flyman написав:
може таки продати, поки ціна не сильно просіла
А когда все вернутся тогда покупай. Это будет дно.
Вернуться звідки куди?
flyman
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Додано: Пон 02 січ, 2023 11:35
Продам дворівневу квартиру зі своїм двориком та
бензиновим генератором в подарунок https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-ko ... QtyKp.html flyman написав:
Вернуться звідки куди?
Тебе поименно перечислить кто куда вернется?
vitaliian
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Додано: Пон 02 січ, 2023 11:42
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Додано: Пон 02 січ, 2023 11:52
Ще й зі скарбами Полуботька.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 12:05
Єлєктроопалєння від генератора це лайфхак, точніше лайффак
Особливо сподобалася зона барбєкю на об'єкті та ремонт із скритими плінтусАми
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