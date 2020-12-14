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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10586105871058810589

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 155
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
15%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
10%
15
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:21

  барабашов написав:
  vitaliian написав:
Продам дворівневу квартиру зі своїм двориком та бензиновим генератором в подарунок

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-ko ... QtyKp.html
  flyman написав:Вернуться звідки куди?
Тебе поименно перечислить кто куда вернется?

Єлєктроопалєння від генератора це лайфхак, точніше лайффак
Особливо сподобалася зона барбєкю на об'єкті та ремонт із скритими плінтусАми

Тут 2х уровневые 35 квадратов пытаюсь рисовать в воображении, не выходит. Лестница мешает...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  vitaliian написав:
  Grand Touring написав:
5524562:vitaliian"]Если у вас осталась старая советская мебель не спешите выбрасывать, из нее можно сделать шикарный пол под натуральный паркет
Ощущение, что вы с Ирпеня переехали в Австрию. Стали великодушными и спокойными. Видно, что всегда есть свет. Наверное, также каждый день горячие ванные принимаете?

Свет и вода почти всегда. В горячем шампанском не купаюсь, но за гигиеной слежу. В новом году всем адекватным форумчанам желаю мира и приумножить свои м2[quote="5524566:airmax78 написав:В Австрії гарячу ванну не можуть собі дозволити навіть мільйонери.
а небольшое джакузи?

може таки продати, поки ціна не сильно просіла?[/quote]Похоже м2 приумножать не в 2023, но котлеты можно подзаработать для этого.
Ромасик
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