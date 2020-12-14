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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10586105871058810589
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:51

До войны за цену вот этого ЛохоМОПа
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... derIndex=4
можно было купить 3 (три) вот такие гостинки
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zdatsya ... QD33F.html
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 15:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:До войны за цену вот этого ЛохоМОПа
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... derIndex=4
можно было купить 3 (три) вот такие гостинки
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zdatsya ... QD33F.html
Пан хейтить ПОХ, зате розбирається в лохомопах 15 хв маршруткою до метро
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 15:41

  UA написав:До войны за цену вот этого ЛохоМОПа
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... derIndex=4
можно было купить 3 (три) вот такие гостинки
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zdatsya ... QD33F.html

Пока что это говорит ровно о том, что арендные цены валяются где то на дне рентабельности.

Из этих двух объявлений никак не следует что арендатор выберет именно гостинку. Или что её цена хоть чем то обоснована (читай ценой).

Дальше либо арендаторы выгребут все дешёвые мопы, и они подорожали. Либо гостинки пробьют дно и будут сдаваться по харьковским ценам.
vitaliian
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  #<1 ... 10586105871058810589
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