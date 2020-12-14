можно было купить 3 (три) вот такие гостинки
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:51
До войны за цену вот этого ЛохоМОПа
можно было купить 3 (три) вот такие гостинки
Додано: Пон 02 січ, 2023 15:11
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Пан хейтить ПОХ, зате розбирається в лохомопах 15 хв маршруткою до метро
Додано: Пон 02 січ, 2023 15:41
Пока что это говорит ровно о том, что арендные цены валяются где то на дне рентабельности.
Из этих двух объявлений никак не следует что арендатор выберет именно гостинку. Или что её цена хоть чем то обоснована (читай ценой).
Дальше либо арендаторы выгребут все дешёвые мопы, и они подорожали. Либо гостинки пробьют дно и будут сдаваться по харьковским ценам.
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