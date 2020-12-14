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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10585105861058710588
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:21

  барабашов написав:
  vitaliian написав:
Продам дворівневу квартиру зі своїм двориком та бензиновим генератором в подарунок

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-ko ... QtyKp.html
  flyman написав:Вернуться звідки куди?
Тебе поименно перечислить кто куда вернется?

Єлєктроопалєння від генератора це лайфхак, точніше лайффак
Особливо сподобалася зона барбєкю на об'єкті та ремонт із скритими плінтусАми

Тут 2х уровневые 35 квадратов пытаюсь рисовать в воображении, не выходит. Лестница мешает...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  vitaliian написав:
  Grand Touring написав:
5524562:vitaliian"]Если у вас осталась старая советская мебель не спешите выбрасывать, из нее можно сделать шикарный пол под натуральный паркет
Ощущение, что вы с Ирпеня переехали в Австрию. Стали великодушными и спокойными. Видно, что всегда есть свет. Наверное, также каждый день горячие ванные принимаете?

Свет и вода почти всегда. В горячем шампанском не купаюсь, но за гигиеной слежу. В новом году всем адекватным форумчанам желаю мира и приумножить свои м2[quote="5524566:airmax78 написав:В Австрії гарячу ванну не можуть собі дозволити навіть мільйонери.
а небольшое джакузи?

може таки продати, поки ціна не сильно просіла?[/quote]Похоже м2 приумножать не в 2023, но котлеты можно подзаработать для этого.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:23

  барабашов написав:Єлєктроопалєння від генератора це лайфхак, точніше лайффак
Особливо сподобалася зона барбєкю на об'єкті та ремонт із скритими плінтусАми
поскольку это наглострой, никто не будет возражать против твердотопливного котла, а в зоне "барбекю" можно хранить дрова. На крыше можно повесить солнечные панели. На 20й этаж без э.э. забираться не нужно. По боярке ракетами не стреляют (враги не знают где оно такое)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:51

До войны за цену вот этого ЛохоМОПа
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... derIndex=4
можно было купить 3 (три) вот такие гостинки
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zdatsya ... QD33F.html
UA
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 15:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:До войны за цену вот этого ЛохоМОПа
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... derIndex=4
можно было купить 3 (три) вот такие гостинки
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zdatsya ... QD33F.html
Пан хейтить ПОХ, зате розбирається в лохомопах 15 хв маршруткою до метро
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 15:41

  UA написав:До войны за цену вот этого ЛохоМОПа
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... derIndex=4
можно было купить 3 (три) вот такие гостинки
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zdatsya ... QD33F.html

Пока что это говорит ровно о том, что арендные цены валяются где то на дне рентабельности. Ещё чуть чуть вниз и это уже будет субсидия арендатору.

Из этих двух объявлений никак не следует что арендатор выберет именно гостинку. Или что её цена аренды хоть чем то обоснована (читай ценой продажи, которая неизвестна поскольку продаж нет).

Дальше либо арендаторы выгребут все дешёвые мопы, и они подорожают. Либо гостинки пробьют дно рентабельности и будут сдаваться по харьковским ценам.

Когда нет рынка, не такие чудеса встречаются. Но радости длятся недолго.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:19

  vitaliian написав:
  барабашов написав:Єлєктроопалєння від генератора це лайфхак, точніше лайффак
Особливо сподобалася зона барбєкю на об'єкті та ремонт із скритими плінтусАми
поскольку это наглострой, никто не будет возражать против твердотопливного котла, а в зоне "барбекю" можно хранить дрова. На крыше можно повесить солнечные панели. На 20й этаж без э.э. забираться не нужно. По боярке ракетами не стреляют (враги не знают где оно такое)

мешканцям хрущів столиці копати сральнікі на клумбах
flyman
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2
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:55

Чем дальше в лес, тем больше ГЭС

​В Виннице мужик смастерил СОБСТВЕННУЮ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ, и с помощью неё запитал свой дом и часть соседней многоэтажки.

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:02

  vitaliian написав:
​В Виннице мужик смастерил СОБСТВЕННУЮ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ, и с помощью неё запитал свой дом и часть соседней многоэтажки.

Зображення

Якщо правильно розрахувати статор і ротор + перетворювачі, то чому б і ні.
Але якось потужність як для такої малої самопальної конструкції фантастична, якщо свій будинок у ще й багатоповерхівку. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:05

  _Mykola_ написав:якось потужність як для такої малої самопальної конструкції фантастична, якщо свій будинок у ще й багатоповерхівку.
может автомобильный генератор потянет.
vitaliian
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