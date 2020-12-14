Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
5524562:vitaliian"]Если у вас осталась старая советская мебель не спешите выбрасывать, из нее можно сделать шикарный пол под натуральный паркет
Ощущение, что вы с Ирпеня переехали в Австрию. Стали великодушными и спокойными. Видно, что всегда есть свет. Наверное, также каждый день горячие ванные принимаете?
Свет и вода почти всегда. В горячем шампанском не купаюсь, но за гигиеной слежу. В новом году всем адекватным форумчанам желаю мира и приумножить свои м2[quote="5524566:airmax78 написав:В Австрії гарячу ванну не можуть собі дозволити навіть мільйонери.
а небольшое джакузи?
може таки продати, поки ціна не сильно просіла?[/quote]Похоже м2 приумножать не в 2023, но котлеты можно подзаработать для этого.
барабашов написав:Єлєктроопалєння від генератора це лайфхак, точніше лайффак Особливо сподобалася зона барбєкю на об'єкті та ремонт із скритими плінтусАми
поскольку это наглострой, никто не будет возражать против твердотопливного котла, а в зоне "барбекю" можно хранить дрова. На крыше можно повесить солнечные панели. На 20й этаж без э.э. забираться не нужно. По боярке ракетами не стреляют (враги не знают где оно такое)
барабашов написав:Єлєктроопалєння від генератора це лайфхак, точніше лайффак Особливо сподобалася зона барбєкю на об'єкті та ремонт із скритими плінтусАми
поскольку это наглострой, никто не будет возражать против твердотопливного котла, а в зоне "барбекю" можно хранить дрова. На крыше можно повесить солнечные панели. На 20й этаж без э.э. забираться не нужно. По боярке ракетами не стреляют (враги не знают где оно такое)
мешканцям хрущів столиці копати сральнікі на клумбах