RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10585105861058710588
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:21

  барабашов написав:
  vitaliian написав:
Продам дворівневу квартиру зі своїм двориком та бензиновим генератором в подарунок

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-ko ... QtyKp.html
  flyman написав:Вернуться звідки куди?
Тебе поименно перечислить кто куда вернется?

Єлєктроопалєння від генератора це лайфхак, точніше лайффак
Особливо сподобалася зона барбєкю на об'єкті та ремонт із скритими плінтусАми

Тут 2х уровневые 35 квадратов пытаюсь рисовать в воображении, не выходит. Лестница мешает...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3608
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  vitaliian написав:
  Grand Touring написав:
5524562:vitaliian"]Если у вас осталась старая советская мебель не спешите выбрасывать, из нее можно сделать шикарный пол под натуральный паркет
Ощущение, что вы с Ирпеня переехали в Австрию. Стали великодушными и спокойными. Видно, что всегда есть свет. Наверное, также каждый день горячие ванные принимаете?

Свет и вода почти всегда. В горячем шампанском не купаюсь, но за гигиеной слежу. В новом году всем адекватным форумчанам желаю мира и приумножить свои м2[quote="5524566:airmax78 написав:В Австрії гарячу ванну не можуть собі дозволити навіть мільйонери.
а небольшое джакузи?

може таки продати, поки ціна не сильно просіла?[/quote]Похоже м2 приумножать не в 2023, но котлеты можно подзаработать для этого.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5622
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1336 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:23

  барабашов написав:Єлєктроопалєння від генератора це лайфхак, точніше лайффак
Особливо сподобалася зона барбєкю на об'єкті та ремонт із скритими плінтусАми
поскольку это наглострой, никто не будет возражать против твердотопливного котла, а в зоне "барбекю" можно хранить дрова. На крыше можно повесить солнечные панели. На 20й этаж без э.э. забираться не нужно. По боярке ракетами не стреляют (враги не знают где оно такое)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15973
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:51

До войны за цену вот этого ЛохоМОПа
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... derIndex=4
можно было купить 3 (три) вот такие гостинки
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zdatsya ... QD33F.html
UA
 
Повідомлень: 7480
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1667 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 15:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:До войны за цену вот этого ЛохоМОПа
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... derIndex=4
можно было купить 3 (три) вот такие гостинки
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zdatsya ... QD33F.html
Пан хейтить ПОХ, зате розбирається в лохомопах 15 хв маршруткою до метро
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5622
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1336 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 18:32

UA
А что тот ужас от Флуя-эстэта с лакированным потолком и бетонным рукомойником стоил под 140куе год назад(3куе с лихуем/метр)??? И его за такие деньги покупали с таким ремонтом? Или всё таки ремонт был на уровне Славутича от Биии и чуть-чуть прелести €йра?
Аренда уже вижу сравнялась с нашей.
барабашов
 
Повідомлень: 2867
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10585105861058710588
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2342, 2343, 2344
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23434 15270703
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 січ, 2023 15:13
Прохожий
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4991180
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5077
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2384)
02.01.2023 18:39
Ринок ОВДП (3753)
02.01.2023 18:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.